В The First Descendant появились откровенные наряды в бикини

Как сообщалось ранее, для The First Descendant вышло летнее обновление, в котором появилось несколько новых особенностей, в том числе новый Потомок (Луна). Однако наибольший резонанс в социальных сетях вызвали летние наряды для Вальби, Виессы и Лепика. Их можно приобрести во внутриигровом магазине игры

First Descendant в значительной степени была ориентирована на косметические предметы и платные микротранзакции. Одним из первых наборов косметики, который заинтересовал игроков, стали наряды горничных, в которые можно было одеть женских игровых персонажей. Теперь появилась новая линия нарядов «Летние каникулы», которые в полной мере продемонстрируют всю красоту телосложения ваших любимых персонажей.

The First Descendant - это кооперативный ролевой шутер от третьего лица с высококачественной графикой, созданный на Unreal Engine 5. Игрокам предстоит стать Потомок, чья миссия заключается в противодействии внеземным захватчикам - Вульгусам, более 100 лет назад пересекшим измерения и принеся с собой разрушительных Колоссов и разрушения - ради выживания человечества и защиты Альбиона и континента Ингрис.