В The First Descendant появились откровенные наряды в бикини

Как сообщалось ранее, для The First Descendant вышло летнее обновление, в котором появилось несколько новых особенностей, в том числе новый Потомок (Луна). Однако наибольший резонанс в социальных сетях вызвали летние наряды для Вальби, Виессы и Лепика. Их можно приобрести во внутриигровом магазине игры
First Descendant в значительной степени была ориентирована на косметические предметы и платные микротранзакции. Одним из первых наборов косметики, который заинтересовал игроков, стали наряды горничных, в которые можно было одеть женских игровых персонажей. Теперь появилась новая линия нарядов «Летние каникулы», которые в полной мере продемонстрируют всю красоту телосложения ваших любимых персонажей.
The First Descendant - это кооперативный ролевой шутер от третьего лица с высококачественной графикой, созданный на Unreal Engine 5. Игрокам предстоит стать Потомок, чья миссия заключается в противодействии внеземным захватчикам - Вульгусам, более 100 лет назад пересекшим измерения и принеся с собой разрушительных Колоссов и разрушения - ради выживания человечества и защиты Альбиона и континента Ингрис.
Мне кажется игра для этого и создавалась)
для дрочеров
Ладно NEXON. Так и быть. Скачаю я вашу игру)
Качай сразу SUBVERSE зачем все эти лишние условности, а там и геймплэй поинтересней да и посложней ... xD
SUBVERSE и интересный геймплей? щас не первое апреля так шутить
Ну всё, на старте лохов подоили, теперь осталось выжать их досуха)
ухххх😀😍😍😍😍
Красиво, но я прошел игру и забил, потому что на хайлвл там лишь однообразный гринд
Когда это бикини стал откровенным нарядом? Это даже не микро бикини.
Какая же клоунада. Прокачал Глей, прошел боссов и удалил. Просто скучная пресная дрочильня, я таких еще не видел. Донаты запредельные.
Делали бы тогда порно игру а не этот кусок непотребства.
глазки закрой чтоб не краснеть )
Не прошло и пол года, а уже началось непотребство...Неужели всё на столько плохо?
Да вроде норм всё, а непотребство было с самого начала - костюм Супер Банни и те же костюмы горничных с кружевным нижним бельём.
Ну как-бы за месяц игра потеряла порядка 200-300к игроков в стиме. Думайте сами.
А какая игра не теряла игроков? Народ зашел во ф2п игру, посмотрел, наигрался и ушел, а те кому зашло остались и разумеется их намного меньше чем ушедших.
Для игры сервиса это очень плохо. Да, народ конечно будет отваливаться, но не 70% же спустя месяц. Это прям катастрофа. Хотя не удивительно, с таким то душным гриндом и отсутствием энд гейма.
что ты несешь? у не на релизе в пике даже 300к не набралось игроков, сейчас онлайн в пике где то 120к