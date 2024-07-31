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The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.5 413 оценок

В The First Descendant появились откровенные наряды в бикини

Gruz_
Новости

Как сообщалось ранее, для The First Descendant вышло летнее обновление, в котором появилось несколько новых особенностей, в том числе новый Потомок (Луна). Однако наибольший резонанс в социальных сетях вызвали летние наряды для Вальби, Виессы и Лепика. Их можно приобрести во внутриигровом магазине игры

First Descendant в значительной степени была ориентирована на косметические предметы и платные микротранзакции. Одним из первых наборов косметики, который заинтересовал игроков, стали наряды горничных, в которые можно было одеть женских игровых персонажей. Теперь появилась новая линия нарядов «Летние каникулы», которые в полной мере продемонстрируют всю красоту телосложения ваших любимых персонажей.

The First Descendant - это кооперативный ролевой шутер от третьего лица с высококачественной графикой, созданный на Unreal Engine 5. Игрокам предстоит стать Потомок, чья миссия заключается в противодействии внеземным захватчикам - Вульгусам, более 100 лет назад пересекшим измерения и принеся с собой разрушительных Колоссов и разрушения - ради выживания человечества и защиты Альбиона и континента Ингрис.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Амид Мун

Мне кажется игра для этого и создавалась)

6
byzong

для дрочеров

0
Garris1304

Ладно NEXON. Так и быть. Скачаю я вашу игру)

2
Александр Дантес

Качай сразу SUBVERSE зачем все эти лишние условности, а там и геймплэй поинтересней да и посложней ... xD

-8
J Jonah Jameson Александр Дантес

SUBVERSE и интересный геймплей? щас не первое апреля так шутить

3
mrKAB2N

Ну всё, на старте лохов подоили, теперь осталось выжать их досуха)

2
Леший3

ухххх😀😍😍😍😍

1
AndralStormborn

Красиво, но я прошел игру и забил, потому что на хайлвл там лишь однообразный гринд

0
MadPyramus

Когда это бикини стал откровенным нарядом? Это даже не микро бикини.

-1
ne4eHer

Какая же клоунада. Прокачал Глей, прошел боссов и удалил. Просто скучная пресная дрочильня, я таких еще не видел. Донаты запредельные.

-3
SOLUS5678

Делали бы тогда порно игру а не этот кусок непотребства.

-4
Flosstikss

глазки закрой чтоб не краснеть )

0
Александр Дантес

Не прошло и пол года, а уже началось непотребство...Неужели всё на столько плохо?

-6
Ardolon

Да вроде норм всё, а непотребство было с самого начала - костюм Супер Банни и те же костюмы горничных с кружевным нижним бельём.

0
Raphtallia

Ну как-бы за месяц игра потеряла порядка 200-300к игроков в стиме. Думайте сами.

-3
AndrewSolt Raphtallia

А какая игра не теряла игроков? Народ зашел во ф2п игру, посмотрел, наигрался и ушел, а те кому зашло остались и разумеется их намного меньше чем ушедших.

0
Raphtallia AndrewSolt

Для игры сервиса это очень плохо. Да, народ конечно будет отваливаться, но не 70% же спустя месяц. Это прям катастрофа. Хотя не удивительно, с таким то душным гриндом и отсутствием энд гейма.

2
worys Raphtallia

что ты несешь? у не на релизе в пике даже 300к не набралось игроков, сейчас онлайн в пике где то 120к

1