В The First Descendant пройдет коллаборация с NieR: Automata

Компания Nexon объявила, что совсем скоро для The First Descendant выйдет несколько крупных обновлений, призванных вдохнуть в игру новую жизнь, среди которых самой заметной станет коллаборация с культовой NieR: Automata.
Основной акцент коллаборации, как обычно, будет сосредоточен на скинах для персонажей. Nexon уже опубликовали два скриншота, на которых видно, что в игру добавят оригинальные облики A2 и 2B. Также будет доступен костюм 2B без юбки.
Nexon также поделилась подробностями о третьем сезоне игры, который добавит:
- Новую масштабную зону "Axion Plains"
- Ховербайк (летающий мотоцикл)
- Рейд "Colossus Field Raid"
- Возможность взаимодействовать с потомками в "Лаунж-зоне"
- Новый сюжет, персонажей ("потомков"), ультимативные способности и оружие
И коллаборация с NieR, и третий сезон выйдут летом 2025 года. Кроме того, разработчики работают и над другими кроссоверами для The First Descendant.
The First Descendant — это бесплатный кооперативный шутер от третьего лица в жанре action-RPG с продвинутой графикой. Игра доступна на PC, PlayStation 4|5, Xbox One, and Xbox Series X|S.
Вот она, культура и спасение Японской игровой индустрии. Только почему-то корейцы спасают японскую игровую индустрию подражая и копируя Nier. А самим японцам, как собственно и всем в мире как-то срать на самую "влеятельную" игру в галактике.
Я смотрю они идут на крайние меры, чтобы люди и вспомнили об этой фансервисной мусорке. Только вот это не поможет, они дожимают остатки денег и скоро оффнут серваки, а через год выкатят что-нибудь похожее.
в целом игра не плохая, но гринд просто ебанутый
После того как уродских персонажей ни кто не пакупает и бабок игра не приносит, пора нормальных персонажей настало))
Это был вопрос времени
Это игру всё равно не спасёт...
Что, опять коллаба с Ниер?