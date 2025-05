В The First Descendant пройдет коллаборация с NieR: Automata

Компания Nexon объявила, что совсем скоро для The First Descendant выйдет несколько крупных обновлений, призванных вдохнуть в игру новую жизнь, среди которых самой заметной станет коллаборация с культовой NieR: Automata.

Основной акцент коллаборации, как обычно, будет сосредоточен на скинах для персонажей. Nexon уже опубликовали два скриншота, на которых видно, что в игру добавят оригинальные облики A2 и 2B. Также будет доступен костюм 2B без юбки.

Nexon также поделилась подробностями о третьем сезоне игры, который добавит:

Новую масштабную зону "Axion Plains"

Ховербайк (летающий мотоцикл)

Рейд "Colossus Field Raid"

Возможность взаимодействовать с потомками в "Лаунж-зоне"

Новый сюжет, персонажей ("потомков"), ультимативные способности и оружие

И коллаборация с NieR, и третий сезон выйдут летом 2025 года. Кроме того, разработчики работают и над другими кроссоверами для The First Descendant.

The First Descendant — это бесплатный кооперативный шутер от третьего лица в жанре action-RPG с продвинутой графикой. Игра доступна на PC, PlayStation 4|5, Xbox One, and Xbox Series X|S.