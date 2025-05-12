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The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.4 668 оценок

В The First Descendant пройдет коллаборация с NieR: Automata

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Компания Nexon объявила, что совсем скоро для The First Descendant выйдет несколько крупных обновлений, призванных вдохнуть в игру новую жизнь, среди которых самой заметной станет коллаборация с культовой NieR: Automata.
Основной акцент коллаборации, как обычно, будет сосредоточен на скинах для персонажей. Nexon уже опубликовали два скриншота, на которых видно, что в игру добавят оригинальные облики A2 и 2B. Также будет доступен костюм 2B без юбки.

Nexon также поделилась подробностями о третьем сезоне игры, который добавит:

  • Новую масштабную зону "Axion Plains"
  • Ховербайк (летающий мотоцикл)
  • Рейд "Colossus Field Raid"
  • Возможность взаимодействовать с потомками в "Лаунж-зоне"
  • Новый сюжет, персонажей ("потомков"), ультимативные способности и оружие

И коллаборация с NieR, и третий сезон выйдут летом 2025 года. Кроме того, разработчики работают и над другими кроссоверами для The First Descendant.

The First Descendant — это бесплатный кооперативный шутер от третьего лица в жанре action-RPG с продвинутой графикой. Игра доступна на PC, PlayStation 4|5, Xbox One, and Xbox Series X|S.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Yoshemitsu
Также будет доступен костюм 2B без юбки.

Вот она, культура и спасение Японской игровой индустрии. Только почему-то корейцы спасают японскую игровую индустрию подражая и копируя Nier. А самим японцам, как собственно и всем в мире как-то срать на самую "влеятельную" игру в галактике.

3
Jarvis666

Я смотрю они идут на крайние меры, чтобы люди и вспомнили об этой фансервисной мусорке. Только вот это не поможет, они дожимают остатки денег и скоро оффнут серваки, а через год выкатят что-нибудь похожее.

3
SelecCioner

в целом игра не плохая, но гринд просто ебанутый

Vad Pvn

После того как уродских персонажей ни кто не пакупает и бабок игра не приносит, пора нормальных персонажей настало))

2
Джейкоб Этезов

Это был вопрос времени

SHAYNARD

Это игру всё равно не спасёт...

Elkanter

Что, опять коллаба с Ниер?