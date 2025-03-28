NieR: Automata "спасла" японскую индустрию, считает Сюхэй Ёсида

В недавнем интервью японскому порталу AV Watch бывший исполнительный директор PlayStation Сюхэй Ёсида рассказал о том, какое большое значение имеет NieR: Automata для японской индустрии. По его словам, игра положила начало переломному моменту после нескольких лет неудачных попыток следовать западным тенденциям. Созданная Йоко Таро игра, не будучи ориентированной на международный рынок, добилась мирового успеха и изменила взгляды разработчиков.

«Стало ясно, что японские разработчики делают »японские вещи«, и эти вещи продаются за рубежом», - сказал Ёсида.

Как он объяснил, NieR не только подтвердила эту точку зрения, но и заставила рынок осознать, что такой подход необходим для будущего индустрии. Влияние было настолько велико, что Ёсида определил временные рамки: «До NieR и после NieR».

По его мнению, NieR Automata побудила разработчиков отказаться от подражания и сделать ставку на собственную культуру. Перемены вышли за рамки выбора и стали необходимостью, чтобы сохранить самобытность японских игр.

Подобное мышление нашло свое отражение в успехе последующих игр, сохранивших эту философию. Например, такие игры, как Elden Ring и Persona 5, смогли заинтересовать мировую аудиторию, не отказавшись от своих корней. Начиная с NieR: Automata, японская индустрия нашла новый способ привлечь к себе внимание игроков по всему миру.