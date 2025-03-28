NieR: Automata "спасла" японскую индустрию, считает Сюхэй Ёсида

В недавнем интервью японскому порталу AV Watch бывший исполнительный директор PlayStation Сюхэй Ёсида рассказал о том, какое большое значение имеет NieR: Automata для японской индустрии. По его словам, игра положила начало переломному моменту после нескольких лет неудачных попыток следовать западным тенденциям. Созданная Йоко Таро игра, не будучи ориентированной на международный рынок, добилась мирового успеха и изменила взгляды разработчиков.
«Стало ясно, что японские разработчики делают »японские вещи«, и эти вещи продаются за рубежом», - сказал Ёсида.
Как он объяснил, NieR не только подтвердила эту точку зрения, но и заставила рынок осознать, что такой подход необходим для будущего индустрии. Влияние было настолько велико, что Ёсида определил временные рамки: «До NieR и после NieR».
По его мнению, NieR Automata побудила разработчиков отказаться от подражания и сделать ставку на собственную культуру. Перемены вышли за рамки выбора и стали необходимостью, чтобы сохранить самобытность японских игр.
Подобное мышление нашло свое отражение в успехе последующих игр, сохранивших эту философию. Например, такие игры, как Elden Ring и Persona 5, смогли заинтересовать мировую аудиторию, не отказавшись от своих корней. Начиная с NieR: Automata, японская индустрия нашла новый способ привлечь к себе внимание игроков по всему миру.
Так ее спасло то что в принципе за пределами японии стали игры выпускать за счет того что игры от физических носителей отвязались и то что оказывается на ПК игры тоже покупают
как там вавилом фол? ах да
Игру так нахваливают, а я за 2 часа устал бегать по абсолютно пустому миру и бить болванчиков. Может дальше игра раскрывается, но геймплейно и по производительности у неё много проблем.
Чтоб эта игра полностью раскрылась со всеми секретами, на все концовки, ее нужно пройти за 3х разных персонажей. Без шуток.
Игра просто шикарна, а боевка в ней агонь, особенно за А2
Сюжет и атмосфера тоже круто сделаны, с тройным дном.
А музыка просто супер.
Но да, есть некоторые минусы и неудобства, все же идеальных игр нет, тут еще японская специфика
Всё правильно красивая задница спасёт мир.
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Ну чет репликант нихрена не спасал ни в 2010 ни в 2020 или когда там ремастер вышел. Малютки об игре узнали то только по голожопой 2b. И вот мы тут, спустя почти 10 лет, когда у "спасителя" японской индустрии не то что продолжения нету, его даже не намечается, Йоко сидит бухает и пишет мангу про кафе, а всё что скварцы теперь делают - это жадно сосут последние бабки, высерая коллабы во всех играх и делая по 20 раздеваемых статуэток в год.
Трусы и промежность всегда что-то да спасут.
А вот если бы ещё и порно аниме выпустили, то и подавно японская индустрия в лидеры бы вышла)
Игра от дегенераторов где в первой части брат имел странные отношения с сестрой, также там была девушка со знанием парня. Какой-то несуразный набор девиации и отклонени. С другой стороны что такое Ведьмак 3 это Геральт куколд и Йеннифер гнида вытирающая об Ведьмака ноги и что похуже делающие.
какая чушь. будто до 2017 японские игры не существовали или продавались только внутри страны. а как же соулсы, монхан, финалки, мгс? персона 5, которую он упоминает, вышла в японии раньше автомата. фромы уже давно мировые хиты клепали. автомат – отличная штука, вопросов ноль. но вот это деление истории на до и после – просто смех. индустрия и без него вполне себе двигалась и находила свою аудиторию за границей.
мгс и финалки продвигались Sony как одни из флагманских эксклюзивных линеек. Мохан суперпопулярен в Азии, а соулсы... ну соулсы я никак оправдать не могу)
продвижение сони отменяет факт мировых продаж японских игр? Отличная подгонка под желаемый результат. Финалки и мгс двигали консоли по всему шару десятилетиями.
Монхан популярен в азии, а портативки с ним на западе просто так валялись?
"Японские вещи"
И что такого в NieR: Automata есть "японского", чего нету в других японских играх. Например, относительно того же Final Fantasy? Одна из самых популярных игр, жанра JRPG(japanese role playing game), что дословно переводиться, как японская ролевая игра.
Ага, именно успех NieR: Automata, мышление как у его создателя и не отказ от "своих корней" принес успех Elden Ring, а не успех и дальнейшее развитие идей таких игр Demon's Souls, Dark Souls 1-3, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice(Где все игра происходит на территории Японии и на основе Японской мифологии)
Вот вот, ничего в этой херне японского нет, типично западная дрочь
Ну не насчет спасти, Аутомата конечно крутая игра, но у японцев в игровой индустрии много популярных игр, хоть игры от Миядзаки или серия ФФ, Резики и так далее...
То есть, у них с индустрией все в порядке, всякие смуты и ждалкеры не выпускают
Не спорю, NieR гениальная игра во многом, но я сомневаюсь, что эта игра аж спасла аж целую японскую игровую индустрию. Я считаю Final Fantasy, Metal Gear Solid, The leged of Heroes, Persona, Yakuza наконец... всё это и многое другое гораздо более ценные игры для индустрии, чем NieR - игра прекрасна, но она однозначно точно НЕ спаситель аж целой японской игровой индустрии. Точка.
Окей-окей. Какие-то там Resident Evilы с миллиардами продаж, Final Fantasy вообще никакого влияния не оказали на "японскую индустрию"
Резиденты всё больше уходили от авторских идей, и американизировались под рынки Запада. А Финалки так и подавно давно потеряли изначальную задумку под натиском бесконечной смены сеттинга (не всегда шибко японского). Опять же, пошаговая боёвка, и общий стиль геймплея под пластом j-rpg так и остался довольно нишевым.
А что японского в сеттинге где андроиды убивают роботов во славу человечества?
А вот та же Bayonetta не достаточно японская? Или как упоминалась серия Persona про обЫчного японского школьника и безумно попоулярная как на западе так и в Японии. ДА и по продажам там лучше обстоят дела чем в нишевой Nier. Но вот беда деферамбы до Persona и после Persona - никто не поет.
Очень достойная игра!.
Игра вроде неплохая, но осилить геймплей так и не смог
это как? он там разный
боевка, открытый мир не зашли. По началу было прикольно, диснеевский замок, пустыня и все такое. А потом как-то выгорел.
поэтому они продолжают подрожать западу?
Так бы оно и было.
Это параша? Наоборот из-за этой х*йни
для дрочеров игровая индустрия деградировала.
Моя аватарка смотрит на твою с нескрываемым презрением. Как и мой коммент отвечает глубоким презрением на твой. Ты уничтожен во всех проявлениях бытия.