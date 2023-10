В The First Descendant у персонажей будут свои особенные истории и концовки

Хотя в прошлом месяце The First Descendant от Nexon запустила свою первую открытую бета-версию, знаете ли вы, что каждый персонаж не только обладает уникальными способностями, но и у каждого из них будет своя уникальная история и концовка? Это подтверждение пришло от директора игры Минсок Джу.

В настоящее время история сосредоточена на Кареле и истории Железного Сердца. Эта история структурирована вплоть до финала, но поскольку The First Descendant — это игра с живым сервисом, мы также думаем над сюжетом позже. Мы также работаем над историями каждого персонажа. Эти истории будут короткими, но будут иметь финал и охватывать повествование Потомков.

Это добавляет уровень реиграбельности к предстоящему лутер-шутеру, поскольку он не только дает каждому персонажу новые способы игры, но и новую точку зрения повествования.

У The First Descendant пока нет точной даты выпуска, но ее планируется выпустить на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.