Для Fisher Online вышел ивент в честь дня рождения игры

Дорогие игроки, в честь дня рождения игры, мы объявляем Атомную неделю!
На время события вам станет доступна локация “Атом: Пустоши”, где обитают уникальные рыбы-мутанты, для поимки которых придется приложить все свои силы.
Локация доступна с 1 уровня, перемещение на локацию бесплатное.
Подробнее о событии читайте в описании событии (кнопка EVENT).
Время проведение ивента: 27 октября - 6 ноября (окончание ивента - дежурная перезагрузка сервера в 4:00 (МСК) 6 ноября).
Кроме этого в обновлении технические изменения:
- Режимы сглаживания DLSS и FSR обновлены до последней версии;
- Исправлена ошибка с нестабильным поведением лодки;
- Улучшена постобработка и свет;
- Исправлены незначительные ошибки интерфейса и поведения персонажа;
- Режим сглаживания DLSS обновлён до последней версии DLSS4;
- Добавлены настройки качества сглаживания в режимах TAA, DLSS и FSR.
Лучше бы Atom Fishing II развивали, но разработчику видней...