Для Fisher Online вышел ивент в честь дня рождения игры

Дорогие игроки, в честь дня рождения игры, мы объявляем Атомную неделю!

На время события вам станет доступна локация “Атом: Пустоши”, где обитают уникальные рыбы-мутанты, для поимки которых придется приложить все свои силы.

Локация доступна с 1 уровня, перемещение на локацию бесплатное.

Подробнее о событии читайте в описании событии (кнопка EVENT).

Время проведение ивента: 27 октября - 6 ноября (окончание ивента - дежурная перезагрузка сервера в 4:00 (МСК) 6 ноября).

Кроме этого в обновлении технические изменения: