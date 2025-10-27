ЧАТ ИГРЫ
Fisher Online 27.10.2019
Симулятор, Мультиплеер, MMO, От первого лица
8 70 оценок

Для Fisher Online вышел ивент в честь дня рождения игры

Alexey1805 Alexey1805

Дорогие игроки, в честь дня рождения игры, мы объявляем Атомную неделю!

На время события вам станет доступна локация “Атом: Пустоши”, где обитают уникальные рыбы-мутанты, для поимки которых придется приложить все свои силы.

Локация доступна с 1 уровня, перемещение на локацию бесплатное.

Подробнее о событии читайте в описании событии (кнопка EVENT).

Время проведение ивента: 27 октября - 6 ноября (окончание ивента - дежурная перезагрузка сервера в 4:00 (МСК) 6 ноября).

Кроме этого в обновлении технические изменения:

  • Режимы сглаживания DLSS и FSR обновлены до последней версии;
    - Исправлена ошибка с нестабильным поведением лодки;
    - Улучшена постобработка и свет;
    - Исправлены незначительные ошибки интерфейса и поведения персонажа;
    - Режим сглаживания DLSS обновлён до последней версии DLSS4;
    - Добавлены настройки качества сглаживания в режимах TAA, DLSS и FSR.
Источник  
4
1
Комментарии:  1
Денис Сидоров 5

Лучше бы Atom Fishing II развивали, но разработчику видней...

1