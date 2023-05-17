Five Nights at Freddy's 17.08.2014
7.4 249 оценок

Проникаемся атмосферой хоррора в дебютном тизере экранизации Five Nights at Freddy's

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Gutsz
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После неприятной утечки с обзорным трейлером экранизации Five Nights at Freddy's, кинокомпания Universal Pictures все же опубликовала официальный ролик. Студия представила первый тизер экранизации знаменитого хоррора с жуткими аниматрониками, который позволяет увидеть разнообразные локации фильма и проникнуться атмосферой будещего фильма.

Дебютный ролик экранизации показывает знаменитую пиццерию с аниматрониками изнутри, а также представляет главного героя — охранника Майка в исполнении Джоша Хатчерсона. Также в фильме участвуют Мэттью Лиллард, Мэри Стюарт Мастерсон, Пайпер Рубио, Кэт Коннер и Стерлинг Элизабет Лэйл.

В качестве бонуса были также обнародованы шикарный постеры с изображением тех самых аниматроников:

Фильм по мотивам игры Five Nights at Freddy's одновременно выйдет в кинотеатрах и на Peacock 27 октября 2023 года.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Powerful21

Из-за утечки на которой ничего не было видно сократили до размеров тизера.

Вроде выглядит вполне достойно.

Будем ждать полноценный трейлер.

1
Mimpro

Капец взгляд у Фредди в постерах надменный. Смотрит как на какое-то ничтожество.

1
USAROKSTARONE

Надеюсь этот фильм не будет что-то в стиле слендермена

0
Саня Цукино Усаги

Понравились кадры с пиццерией днëм. Напомнило те ролики на ютубе в духе "Реклама пиццерии Freddy's Fazbear Pizza".

Рад также что они выбрали антураж первой части

0