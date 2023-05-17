Проникаемся атмосферой хоррора в дебютном тизере экранизации Five Nights at Freddy's

После неприятной утечки с обзорным трейлером экранизации Five Nights at Freddy's, кинокомпания Universal Pictures все же опубликовала официальный ролик. Студия представила первый тизер экранизации знаменитого хоррора с жуткими аниматрониками, который позволяет увидеть разнообразные локации фильма и проникнуться атмосферой будещего фильма.
Дебютный ролик экранизации показывает знаменитую пиццерию с аниматрониками изнутри, а также представляет главного героя — охранника Майка в исполнении Джоша Хатчерсона. Также в фильме участвуют Мэттью Лиллард, Мэри Стюарт Мастерсон, Пайпер Рубио, Кэт Коннер и Стерлинг Элизабет Лэйл.
В качестве бонуса были также обнародованы шикарный постеры с изображением тех самых аниматроников:
Фильм по мотивам игры Five Nights at Freddy's одновременно выйдет в кинотеатрах и на Peacock 27 октября 2023 года.
Из-за утечки на которой ничего не было видно сократили до размеров тизера.
Вроде выглядит вполне достойно.
Будем ждать полноценный трейлер.
Капец взгляд у Фредди в постерах надменный. Смотрит как на какое-то ничтожество.
Надеюсь этот фильм не будет что-то в стиле слендермена
Понравились кадры с пиццерией днëм. Напомнило те ролики на ютубе в духе "Реклама пиццерии Freddy's Fazbear Pizza".
Рад также что они выбрали антураж первой части