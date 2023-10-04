Сиквел гарантирован? Экранизация хоррора Five Nights at Freddy's окупилась еще до премьеры в кинотеатрах

Очень многие экранизации видеоигр подвергаются критике из-за низкого качества фильма и редко окупаются в прокате. Ситуация только недавно начала меняться в лучшую сторону, и похоже, что киноадаптация культового хоррора Five Nights at Freddy's уже гарантированно обрела успех. Как оказалось, предстоящий фильм успел окупиться задолго до своей премьеры.
Продюсер экранизации Five Nights at Freddy's и основатель киностудии Blumhouse Productions Джейсон Блум поделился ранним успехом картины в недавнем интервью. В разговоре с журналистами он признался, что не переживает за кассовые сборы, поскольку картине уже гарантирован финансовый успех. Съёмочная команда смогла грамотно распределить бюджет фильма, и поэтому его удалось окупить уже на стадии продаж прав на прокат в стриминговом сервисе Peacock и в мировых кинотеатрах.
Учитывая, что киноадаптация хоррора уже по умолчанию не может стать убыточной, у нас есть все шансы получить продолжение. Картина получит сиквел даже при слабых кассовых сборах, но для этого ей все же нужно будет найти поддержку среди зрителей и одобрение фанатов игры.
Фильм "Пять ночей с Фредди" выйдет в кинотеатрах и стриминге уже 27 октября 2023 года.
сляпать кал трешак и в интырвью признаться что главное чтоб окупилось типа лол вот эт успех конечно xD а какой отзыв снятое уг найдет это уже пофиг главное что стрыминговый сервись задонатил там и всекупил xD коротко о игровой и киноиндустрии сегодня, чувак прям каминг акт сделал. типа не ну в том чтоб заработать денех ниче плохого нет но подобного уг уже такое количество что не в какие ворота
Научись писать пожалуйста. Это больно читать, очень больно
научись читать пожалуйсто, это смищно выглядит
Не,ну чё,по angry birds когда-то вышел довольно неплохой мультик.
С таким подходом лучше фильм вообще не выпускать.