Сиквел гарантирован? Экранизация хоррора Five Nights at Freddy's окупилась еще до премьеры в кинотеатрах ©

Очень многие экранизации видеоигр подвергаются критике из-за низкого качества фильма и редко окупаются в прокате. Ситуация только недавно начала меняться в лучшую сторону, и похоже, что киноадаптация культового хоррора Five Nights at Freddy's уже гарантированно обрела успех. Как оказалось, предстоящий фильм успел окупиться задолго до своей премьеры.

Продюсер экранизации Five Nights at Freddy's и основатель киностудии Blumhouse Productions Джейсон Блум поделился ранним успехом картины в недавнем интервью. В разговоре с журналистами он признался, что не переживает за кассовые сборы, поскольку картине уже гарантирован финансовый успех. Съёмочная команда смогла грамотно распределить бюджет фильма, и поэтому его удалось окупить уже на стадии продаж прав на прокат в стриминговом сервисе Peacock и в мировых кинотеатрах.

Учитывая, что киноадаптация хоррора уже по умолчанию не может стать убыточной, у нас есть все шансы получить продолжение. Картина получит сиквел даже при слабых кассовых сборах, но для этого ей все же нужно будет найти поддержку среди зрителей и одобрение фанатов игры.

Фильм "Пять ночей с Фредди" выйдет в кинотеатрах и стриминге уже 27 октября 2023 года.