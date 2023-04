Five Nights at Freddy's: Security Breach теперь доступна для Nintendo Switch ©

Five Nights at Freddy's: Security Breach теперь доступна для Switch через Nintendo eShop по цене $39,99, объявила компания-разработчик Steel Wool Studios.

Five Nights at Freddy's: Security Breach впервые вышла на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC через Steam и Epic Games Store 16 декабря 2021 года, а затем на Xbox Series и Xbox One 22 ноября 2022 года.

Five Nights at Freddy's: Security Breach - это последняя часть семейной игры ужасов, полюбившейся миллионам игроков со всего мира. Играйте за Грегори, маленького мальчика, оказавшегося на ночь в ловушке в мега пиццаплекс Фредди Фазбера. С помощью самого Фредди Фазбера Грегори должен выжить в условиях почти безостановочной охоты на возрожденных персонажей Five Nights at Freddy's, а также новых страшных угроз.