Flashback 2 получил новый атмосферный трейлер

Microids представила новый сюжетный трейлер Flashback 2. Видеоролик помогает подготовиться к испытаниям, с которыми придется столкнуться главному герою, Конраду Б. Харту, дабы раз и навсегда победить зловещих Морфов.
Flashback 2 перенесет нас в далекое будущее. Главный герой игры — Конрад Б. Харт, известный по первой части серии. Когда его друга похищают подозрительные существа, главный герой быстро приходит к выводу, что виновниками всего хаоса были Морфы. Отправившись на спасательную операцию, герой попытается найти способ раз и навсегда избавить Солнечную систему от своих заклятых врагов.
Релиз Flashback 2 состоится 16 ноября на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
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