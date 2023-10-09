Flashback 2 получил новый атмосферный трейлер

В Flashback 2 вам снова необходимо взять под своё управление Конрада Б. Харта, молодого агента Галактического бюро расследований.

Действие игры разворачивается в XXII веке, когда Солнечная система объединена под знаменем Объединённых миров. Но этот мирный и гармоничный порядок находится под угрозой: злобные морфы под предводительством жестокого генерала Лазаруса планируют захватить все цивилизации. Конраду придётся объединиться с новыми союзниками, среди которых A.I.S.H.A. — легендарное оружие с искусственным интеллектом, чтобы отыскать своего старого друга Яна и принять участие в приключении, полном неожиданных поворотов и открытий.