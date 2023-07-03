Flashback 2 ноябрь 2023 г.
6.2 22 оценки

Компания Microids представила новый геймплейный трейлер Flashback 2

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butcher69
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Компания Microids выпустила новый геймплейный трейлер игры Flashback 2, в котором демонстрируются некоторые из ее окружений. Flashback 2 обещает предложить опыт, верный вселенной Flashback, и этот трейлер даст вам представление о нем.

В этой игре игроки возьмут на себя роль Конрада Б. Харта, который столкнется с окружением, одновременно знакомым и странно новым. Игрокам предстоит сразиться со свирепым врагом и его приспешниками, открывая для себя удивительную растительность и фантастическое происхождение этой сложной экосистемы.

В игре Flashback 2 будет представлена яркая научно-фантастическая/киберпанк вселенная и будут исследованы различные окружения (от Нового Токио до Нового Вашингтона и джунглей). В игре также будет 3D-окружение для еще более глубокого погружения.

-5
5
Flashback 2
ноябрь 2023 г.
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Trixmanzo

когда проходил эту игру на сеге и негодовал от открытой концовки

0
Dante1555

Оооооо продолжение культовой классики, Ждем с нетерпением!

-1
Diablonos

Рымейк "культовой классики", вышел мягко говоря - дерьмом. И трейлер тоже не внушает оптимизма.

2
Dante1555 Diablonos

Я не про RE2 говорю

0
Diablonos Dante1555

Внезапно, я тоже.

0