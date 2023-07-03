Компания Microids представила новый геймплейный трейлер Flashback 2 ©

Компания Microids выпустила новый геймплейный трейлер игры Flashback 2, в котором демонстрируются некоторые из ее окружений. Flashback 2 обещает предложить опыт, верный вселенной Flashback, и этот трейлер даст вам представление о нем.

В этой игре игроки возьмут на себя роль Конрада Б. Харта, который столкнется с окружением, одновременно знакомым и странно новым. Игрокам предстоит сразиться со свирепым врагом и его приспешниками, открывая для себя удивительную растительность и фантастическое происхождение этой сложной экосистемы.

В игре Flashback 2 будет представлена яркая научно-фантастическая/киберпанк вселенная и будут исследованы различные окружения (от Нового Токио до Нового Вашингтона и джунглей). В игре также будет 3D-окружение для еще более глубокого погружения.