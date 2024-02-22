Геймплейный трейлер Flintlock: The Siege of Dawn демонстрирует локацию Пристанище Странника и битву с боссом

В этой игре вам необходимо отправиться в путешествие по удивительному фэнтезийному миру, где магия и пороховые пушки сосуществуют в гармонии. Ваша героиня — отважная Нор Ванек, которая не боится никаких опасностей. Её сопровождает Энки — загадочное магическое существо. Вместе они отправляются на поиски приключений в огромном открытом мире, где вам предстоит исследовать пустынные пейзажи и древние руины, а также увидеть великолепие Града Рассвета — центра цивилизации и культуры.

Ваш путь не будет лёгким: вы столкнётесь с множеством врагов и опасностей. Для победы вам придётся использовать все свои навыки и оружие. Вы можете мастерски обращаться с топорами, стрелять из ружей и пистолетов, а также применять магию. Научитесь сочетать разные типы атак в мощные комбо и выполняйте приёмы, которые ошеломят ваших противников.