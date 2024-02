Геймплейный трейлер Flintlock: The Siege of Dawn демонстрирует локацию Пристанище Странника и битву с боссом

Издательство Kepler Interactive и разработчик Ashen A44 Games выпустили новый трейлер игрового процесса ролевой игры Flintlock: The Siege of Dawn. В видео показано, как дуэт главной героини Нор Ванек и ее таинственного спутника Энки используют новые магические и тактические способности и сталкиваются с новыми врагами в районе Пристанища Странника, а также демонстрируют новую косметику и снаряжение.

Присоединяйтесь к последнему бою человечества, когда боги и оружие сталкиваются в совершенно новом приключенческом ролевом боевике с открытым миром.

Дверь в загробную жизнь была открыта, позволяя армии нежити старого Бога сбежать изнутри. Живые находятся на грани вымирания. Пришло время коалиционной армии вернуть себе мир. Примите месть, порох и магию и отправляйтесь в эпическое путешествие, чтобы возглавить последнюю осаду человечества против волны мертвых.

Flintlock: The Siege of Dawn выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store этим летом.