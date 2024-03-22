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Flintlock: The Siege of Dawn Лето 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
6.2 45 оценок

Разработчики игр начинают опасаться группы Sweet Baby Inc Detected и пытаются договориться с куратором

2BLaraSex
Новости

Число подписчиков группы Sweet Baby Inc Detected в Steam превысило 310 тысяч человек и разработчики начинают опасаться, что их игры попадут в список игр с повесточкой. Недавно разработчики ролевого экшена Flintlock: The Siege of Dawn связались с создателем группы Kabrutus и попросили убрать их игру из списка, заявив, что переделали её и убрали все, что пытались внедрить Sweet Baby Inc. Kabrutus попросил предоставить доказательства, но не получил их, в результате чего игра осталась в списке.

После этого бывший руководитель команды World of Warcraft Марк Керн через свои источники узнал, что первоначально главная героиня в игре должна была быть белой девушкой, но затем к разработчикам на должность операционного директора присоединилась чернокожая женщина Андреа Топпс Харджо, которая велела сменить расу главной героини и связалась с Sweet Baby Inc.

Позже студия-разработчик была куплена компанией Kepler Interactive и Андреа Топпс Харджо была уволена. И хотя героиня осталась черной, возможно, после этого из Flintlock действительно убрали всё, что внедрила Sweet Baby Inc, но пока доказательств не будет, Kabrutus не собирается удалять её из своего списка. Он призвал разработчиков игр не бояться и связываться с ним, если они тоже против повестки в своих играх, которую навязывает им руководство.

42
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Сyberpunk
если они тоже против повестки в своих играх

наконец-то хоть кто-то начал бороться с этой заразой. жду день, когда отменят культуру отмены

19
Олег Дудин

Sweet Baby теперь как клеймо на лбу.

14
Кей Овальд

"Оно боится" (с)

7
ExquisiteSkye

В этой группе стимовской всего 11 или 12 игр пока указано, на страничке этой компании (Sweet Baby Inc.) в википедии и то больше.

3
Кей Овальд

Потому что по странному стечению обстоятельств большинство повесточковых игр у нас забанены. Что как бы намекает, что родство Детишек и лицемерных тварей-блокировщиков.

0
2BLaraSex

Некоторые игры еще не вышли в стиме, плюс не отображаются игры, заблокированные в России. Чтобы увидеть весь список, надо включить VPN.

0
VainZerach

Какой-то хренью люди занимаются

1
GullibleCelia

Давно пора! Наконец-то хоть кто-то решил заняться этой проблемой.

1
Sash4

Ох, опять новость про контору которая хочет чтобы женщины в играх были уродками, а мужики - нетрадиционной ориентации🤣

1
Олег В

вообще хайп не очень понятен... 1) кому не нравится гомосятина-тот и так про это скажет; 2) это не официальный цензор, а личное мнение-их можно вообще игнорировать; 3) гомосятина (у них) не запрещена законом... 4) в интернете и так можно найти информацию по каждой игре (есть же форумы-хотя часто конкретной информации там мало); 5) они как узнают про гомосятину в игре? сами руками в каждую игру играют вдоль и поперёк и только потом вешают ярлык? так они долго их вешать будут... 6) "пытаться договориться"-???- то есть прекращать голубиться по поводу и без повода они не собираются? они будут пытаться договориться?

1
Всполох

Вы не туда воюете. Борьбу нужно вести с Blackrock, которая спонсирует всю эту повесточную муть в играх, а не с компаниями малолетками.

0
2BLaraSex

Одно вытекает из другого. Отслеживая игры с SBI, игроки могут голосовать кошельком. Если игры будут проваливаться в продажах, издатели перестанут связываться с SBI и BlackRock.

1
Всполох 2BLaraSex

BlackRock главные инвесторы и папики, дающие деньги на разработку. Сомневаюсь, что издатели откажутся от такого сытного пирога, даже если продажи себя не оправдают.

1
Whatta

а можно предысторию хотя бы лол, а то новость ни о чем вообще, как всегда ради баллов вкинуто, иксдик.

-28
potemkin2021

На ютубе у Deadp47 есть три видео, глянь они по 20 минут идут.

0
2BLaraSex

Предысторию про SBI? Так куча новостей уже была. Как можно было такое пропустить?

6
Madiark

Слоупок 👎

3
Sok_pomidorowy

Предыстоия такова, свит бэйби это контора которая правдами и неправдами втирается в игровые студии и советуют им внедрять все, что мы так "любим" в играх, то есть повесточку. В стиме появился чувак который составил список студий которые сотрудничают со свит бэйби. Им это не понравилось и они попытались побыковать на чувака, в итоге сами и оподливились. Поднялась шумиха, которая, судя по всему, уже дает некоторые плоды, если некоторые разрабы уже начинают давать заднюю.

1
JIoMTuK

ну если ты только с подлодки вылез, это, наверно, твои проблемы?)

2