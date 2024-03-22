Разработчики игр начинают опасаться группы Sweet Baby Inc Detected и пытаются договориться с куратором

Число подписчиков группы Sweet Baby Inc Detected в Steam превысило 310 тысяч человек и разработчики начинают опасаться, что их игры попадут в список игр с повесточкой. Недавно разработчики ролевого экшена Flintlock: The Siege of Dawn связались с создателем группы Kabrutus и попросили убрать их игру из списка, заявив, что переделали её и убрали все, что пытались внедрить Sweet Baby Inc. Kabrutus попросил предоставить доказательства, но не получил их, в результате чего игра осталась в списке.
После этого бывший руководитель команды World of Warcraft Марк Керн через свои источники узнал, что первоначально главная героиня в игре должна была быть белой девушкой, но затем к разработчикам на должность операционного директора присоединилась чернокожая женщина Андреа Топпс Харджо, которая велела сменить расу главной героини и связалась с Sweet Baby Inc.
Позже студия-разработчик была куплена компанией Kepler Interactive и Андреа Топпс Харджо была уволена. И хотя героиня осталась черной, возможно, после этого из Flintlock действительно убрали всё, что внедрила Sweet Baby Inc, но пока доказательств не будет, Kabrutus не собирается удалять её из своего списка. Он призвал разработчиков игр не бояться и связываться с ним, если они тоже против повестки в своих играх, которую навязывает им руководство.
наконец-то хоть кто-то начал бороться с этой заразой. жду день, когда отменят культуру отмены
Sweet Baby теперь как клеймо на лбу.
"Оно боится" (с)
В этой группе стимовской всего 11 или 12 игр пока указано, на страничке этой компании (Sweet Baby Inc.) в википедии и то больше.
Потому что по странному стечению обстоятельств большинство повесточковых игр у нас забанены. Что как бы намекает, что родство Детишек и лицемерных тварей-блокировщиков.
Некоторые игры еще не вышли в стиме, плюс не отображаются игры, заблокированные в России. Чтобы увидеть весь список, надо включить VPN.
Какой-то хренью люди занимаются
Давно пора! Наконец-то хоть кто-то решил заняться этой проблемой.
Ох, опять новость про контору которая хочет чтобы женщины в играх были уродками, а мужики - нетрадиционной ориентации🤣
вообще хайп не очень понятен... 1) кому не нравится гомосятина-тот и так про это скажет; 2) это не официальный цензор, а личное мнение-их можно вообще игнорировать; 3) гомосятина (у них) не запрещена законом... 4) в интернете и так можно найти информацию по каждой игре (есть же форумы-хотя часто конкретной информации там мало); 5) они как узнают про гомосятину в игре? сами руками в каждую игру играют вдоль и поперёк и только потом вешают ярлык? так они долго их вешать будут... 6) "пытаться договориться"-???- то есть прекращать голубиться по поводу и без повода они не собираются? они будут пытаться договориться?
Вы не туда воюете. Борьбу нужно вести с Blackrock, которая спонсирует всю эту повесточную муть в играх, а не с компаниями малолетками.
Одно вытекает из другого. Отслеживая игры с SBI, игроки могут голосовать кошельком. Если игры будут проваливаться в продажах, издатели перестанут связываться с SBI и BlackRock.
BlackRock главные инвесторы и папики, дающие деньги на разработку. Сомневаюсь, что издатели откажутся от такого сытного пирога, даже если продажи себя не оправдают.
а можно предысторию хотя бы лол, а то новость ни о чем вообще, как всегда ради баллов вкинуто, иксдик.
На ютубе у Deadp47 есть три видео, глянь они по 20 минут идут.
Предысторию про SBI? Так куча новостей уже была. Как можно было такое пропустить?
Слоупок 👎
Предыстоия такова, свит бэйби это контора которая правдами и неправдами втирается в игровые студии и советуют им внедрять все, что мы так "любим" в играх, то есть повесточку. В стиме появился чувак который составил список студий которые сотрудничают со свит бэйби. Им это не понравилось и они попытались побыковать на чувака, в итоге сами и оподливились. Поднялась шумиха, которая, судя по всему, уже дает некоторые плоды, если некоторые разрабы уже начинают давать заднюю.
ну если ты только с подлодки вылез, это, наверно, твои проблемы?)