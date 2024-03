Разработчики игр начинают опасаться группы Sweet Baby Inc Detected и пытаются договориться с куратором

Число подписчиков группы Sweet Baby Inc Detected в Steam превысило 310 тысяч человек и разработчики начинают опасаться, что их игры попадут в список игр с повесточкой. Недавно разработчики ролевого экшена Flintlock: The Siege of Dawn связались с создателем группы Kabrutus и попросили убрать их игру из списка, заявив, что переделали её и убрали все, что пытались внедрить Sweet Baby Inc. Kabrutus попросил предоставить доказательства, но не получил их, в результате чего игра осталась в списке.

После этого бывший руководитель команды World of Warcraft Марк Керн через свои источники узнал, что первоначально главная героиня в игре должна была быть белой девушкой, но затем к разработчикам на должность операционного директора присоединилась чернокожая женщина Андреа Топпс Харджо, которая велела сменить расу главной героини и связалась с Sweet Baby Inc.

Позже студия-разработчик была куплена компанией Kepler Interactive и Андреа Топпс Харджо была уволена. И хотя героиня осталась черной, возможно, после этого из Flintlock действительно убрали всё, что внедрила Sweet Baby Inc, но пока доказательств не будет, Kabrutus не собирается удалять её из своего списка. Он призвал разработчиков игр не бояться и связываться с ним, если они тоже против повестки в своих играх, которую навязывает им руководство.