Сложные бои, яркие парирования и быстрые движения в обзорном геймплейном трейлере Flintlock: The Siege of Dawn

A44 Games, новозеландский разработчик, выпустивший Ashen в 2019 году, работает над Flintlock: The Siege of Dawn более шести лет. Эта однопользовательская ролевая игра, вдохновленная жанром фэнтези, берет элементы из Dark Souls и перезапуска God of War, сохраняя при этом свою индивидуальность. На закрытой презентации во время GDC 2024 компания A44 Games продемонстрировала 45-минутную демо-версию, в которой элитный солдат Нор Ванек сражалась против богов и нежити по всему обширному миру Киан.

Один из немногих способов, с помощью которого Flintlock хочет выделиться среди классики FromSoftware и жанра Soulslike, — это гибкость, как объяснили разработчики. Вы можете увидеть мобильность в действии в новом игровом процессе, подчеркивая, что вы не всегда участвуете в боях на земле, а вместо этого используете свою вертикальность и удачно расположенные платформы, чтобы атаковать врагов.

В Flintlock у вас будет три вида оружия: оружие ближнего боя, кремневый пистолет и дополнительное оружие с черным порохом, такое как гранаты или винтовки. Вы будете восстанавливать боеприпасы для кремневого ружья с помощью атак ближнего боя, при этом оружие с черным порохом предлагает более медленные, но зачастую более мощные действия, которые вы можете использовать по своему усмотрению.

Эти способности работают в тандеме, создавая принцип «толкай и тяни» в бою. Возможно, вам придется выстрелить во врага на расстоянии, закрыться за щитом или нанести урон его броне, прежде чем приступить к убийству.

Путешествие Нор Ванек проведет ее через три основных региона Киана. Разработчики показали различные фрагменты этих мест, в том числе горные Три Пика и земляной каньон Привал Странника. Прохождение основной сюжетной линии займет примерно 12–15 часов. На завершение всех побочных квестов может уйти более 20 часов.