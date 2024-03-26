Сложные бои, яркие парирования и быстрые движения в обзорном геймплейном трейлере Flintlock: The Siege of Dawn

A44 Games, новозеландский разработчик, выпустивший Ashen в 2019 году, работает над Flintlock: The Siege of Dawn более шести лет. Эта однопользовательская ролевая игра, вдохновленная жанром фэнтези, берет элементы из Dark Souls и перезапуска God of War, сохраняя при этом свою индивидуальность. На закрытой презентации во время GDC 2024 компания A44 Games продемонстрировала 45-минутную демо-версию, в которой элитный солдат Нор Ванек сражалась против богов и нежити по всему обширному миру Киан.
Один из немногих способов, с помощью которого Flintlock хочет выделиться среди классики FromSoftware и жанра Soulslike, — это гибкость, как объяснили разработчики. Вы можете увидеть мобильность в действии в новом игровом процессе, подчеркивая, что вы не всегда участвуете в боях на земле, а вместо этого используете свою вертикальность и удачно расположенные платформы, чтобы атаковать врагов.
В Flintlock у вас будет три вида оружия: оружие ближнего боя, кремневый пистолет и дополнительное оружие с черным порохом, такое как гранаты или винтовки. Вы будете восстанавливать боеприпасы для кремневого ружья с помощью атак ближнего боя, при этом оружие с черным порохом предлагает более медленные, но зачастую более мощные действия, которые вы можете использовать по своему усмотрению.
Эти способности работают в тандеме, создавая принцип «толкай и тяни» в бою. Возможно, вам придется выстрелить во врага на расстоянии, закрыться за щитом или нанести урон его броне, прежде чем приступить к убийству.
Путешествие Нор Ванек проведет ее через три основных региона Киана. Разработчики показали различные фрагменты этих мест, в том числе горные Три Пика и земляной каньон Привал Странника. Прохождение основной сюжетной линии займет примерно 12–15 часов. На завершение всех побочных квестов может уйти более 20 часов.
Новая игра от Sweet Baby Inc.?
Нда,когда ты делаешь какую то фигню чёрная баба гг это именно то,что поможет привлечь аудиторию.
мм... магия... сильная независимая ченая жЭнщИна... где то я такое недавно видел...