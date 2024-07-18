Вышел соулслайк Flintlock: The Siege of Dawn

Студия A44 Games, известная по экшену Ashen, выпустила соулслайк Flintlock: The Siege of Dawn. Игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В Steam экшен стоит 1799 рублей без скидки, на консолях — $40 (3,5 тыс. рублей по курсу ЦБ без НДС). На Xbox Flintlock сразу включена в каталог подписки Game Pass. Субтитры переведен на русский язык.
Пресса встретила Flintlock: The Siege of Dawn сдержанно: на сайте Metacritic рейтинг игры составляет 71 балл из 100, а на портале OpenCritic — 70 баллов из 100 (новинку рекомендует только 41% критиков). Журналистов заинтересовал сеттинг соулслайка, но многим игра показалась заурядной и мало чем выделяющейся среди представителей жанра. Некоторые критики посоветовали дождаться скидки на экшен, прежде чем покупать сразу.
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