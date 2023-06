Геймплейный ролик причудливой приключенческой игры The Flock ©

Поделившись с публикой новым трейлером игры Lorelai and the Laser Eyes, команда Annapurna Interactive приподнимает занавес над очаровательным игровым процессом The Flock.

Инди-игра за авторством Ричарда Хогга, бывшего автора I Am Dead и Hohokum, отправит игроков в мягкое и расслабляющее плавучее приключение. В The Flock главный герой - это своеобразный миниатюрный пастух, который ведет за собой стадо летающих овец. Наряду с пастельными тонами и минимальной эстетикой, в приключении мы увидим стадо странных летающих существ, напоминающих причудливые виды птиц.

Среди летающих китов и скрытых сюрпризов, в The Flock можно играть вместе, благодаря расслабляющему кооперативному многопользовательскому режиму. На видео вы можете посмотреть геймплейную сессию, прокомментированную непосредственно командой разработчиков игры.

К сожалению, дата выхода Flock, которая, как ожидается, выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One и PlayStation 4, пока не подтверждена. Витрина Annapurna Interactive также подтвердила, что игра выйдет в первый день в каталоге Xbox Game Pass.