Кооперативный шутер Foamstars стал бесплатным

Игра Foamstars, выпущенная в феврале 2024 года, получила смешанные отзывы, особенно из-за своей платной модели, что вызвало недовольство среди геймеров. В условиях, когда большинство популярных игр доступны бесплатно, плата за Foamstars показалась многим игрокам неоправданной. Однако Square Enix решила исправить ситуацию, сделав игру бесплатной для PlayStation 4 и PlayStation 5.

Ранее установленная цена была убрана, что, по мнению компании, должно привлечь больше игроков. В современных условиях бесплатные игры с микротранзакциями, такие как League of Legends, Fortnite, Warzone и Rocket League, доминируют на рынке. Переход Foamstars на модель free-to-play кажется логичным шагом в стремлении расширить аудиторию.

Одновременно с переходом на бесплатную модель был выпущен новый сезон Diamond Jam, который принес игрокам свежие карты, битвы с боссами и эксклюзивные события. В игре также появился премиальный сезонный пропуск, стоимость которого составляет всего 5,99 доллара.