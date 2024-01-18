Square Enix подтвердила, что при создании Foamstars был использован ИИ

Как сообщает VGC, продюсер Foamstars Косуке Окатани заявил, что команда разработчиков использовала генеративный ИИ-инструмент Midjourney, который генерирует арт из текстовых описаний.

Все основные элементы Foamstars - основной геймплей и то, что делает игру приятной, — все это сделано вручную. Однако мы хотели поэкспериментировать и с искусственным интеллектом. С точки зрения содержания игры, это составляет около 0,01% или даже меньше, но мы попробовали это сделать, создав эти иконки в игре.

Square Enix уточнила, что сгенерированный искусственным интеллектом арт был использован специально для обложек альбомов, представленных в игре.

"Как разработчики, мы всегда смотрим на новые технологии, чтобы понять, как они могут помочь в разработке игр", - сказал издатель. "В данном случае мы экспериментировали с Midjourney, используя простые подсказки для создания абстрактных изображений.

Нам понравилось то, что получилось, и мы использовали их в качестве финальных обложек альбомов, которые игроки увидят в игре. Все остальное было полностью создано нашей командой разработчиков.

Ранее в этом месяце Square Enix сообщила, что собирается изучить возможности использования генеративного ИИ в разработке игр.

Президент компании Такаси Кирю сказал: "Я считаю, что генеративный ИИ способен не только изменить то, что мы создаем, но и коренным образом изменить процессы, с помощью которых мы создаем, включая программирование".