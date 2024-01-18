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Foamstars 06.02.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица
5.4 13 оценок

Square Enix подтвердила, что при создании Foamstars был использован ИИ

butcher69
Новости

Как сообщает VGC, продюсер Foamstars Косуке Окатани заявил, что команда разработчиков использовала генеративный ИИ-инструмент Midjourney, который генерирует арт из текстовых описаний.

Все основные элементы Foamstars - основной геймплей и то, что делает игру приятной, — все это сделано вручную. Однако мы хотели поэкспериментировать и с искусственным интеллектом. С точки зрения содержания игры, это составляет около 0,01% или даже меньше, но мы попробовали это сделать, создав эти иконки в игре.

Square Enix уточнила, что сгенерированный искусственным интеллектом арт был использован специально для обложек альбомов, представленных в игре.

"Как разработчики, мы всегда смотрим на новые технологии, чтобы понять, как они могут помочь в разработке игр", - сказал издатель. "В данном случае мы экспериментировали с Midjourney, используя простые подсказки для создания абстрактных изображений.

Нам понравилось то, что получилось, и мы использовали их в качестве финальных обложек альбомов, которые игроки увидят в игре. Все остальное было полностью создано нашей командой разработчиков.

Ранее в этом месяце Square Enix сообщила, что собирается изучить возможности использования генеративного ИИ в разработке игр.

Президент компании Такаси Кирю сказал: "Я считаю, что генеративный ИИ способен не только изменить то, что мы создаем, но и коренным образом изменить процессы, с помощью которых мы создаем, включая программирование".

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

Молодцы, есть технологии нужно пользоваться

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Alex40001

это не та компания которой можно верить на слово...

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