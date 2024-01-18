В Foamstars есть однопользовательский и кооперативный PvE-режимы

После объявления даты выхода игры Foamstars от Square Enix стало известно несколько новых подробностей о ней. Наряду с выходом для PS4 и PS5, игра появится на PlayStation Plus в рамках ежемесячного набора игр в феврале.

Конечно, для тех, кто не хочет играть в соревновательный мультиплеер, команда разработчиков подтвердила VGC, что в игре есть одиночный и кооперативный режимы. Вам предстоит защищать Бат-Вегас от волн Bubble Beasties, в одиночку или вместе с другими игроками.

Интересно, что, по словам Окатани, существует вероятность появления дополнительного одиночного и кооперативного контента после запуска.

Сначала мы хотели создать эту игру как новый IP и сосредоточиться на PvP-элементе. С другой стороны, мы ожидаем, что поклонники ролевых игр Square Enix посмотрят на эту игру, захотят попробовать ее и, возможно, обнаружат, что она слишком сложна для них. Для таких игроков, чтобы они могли привыкнуть к игре и PvP, мы ввели режим миссий, в котором они могут играть в одиночку и наблюдать за разговорами между персонажами. Поскольку это игра, над которой мы будем постоянно работать, если мы увидим, что введение дополнительных элементов, ориентированных на одиночную игру, пойдет ей на пользу, то мы обязательно это рассмотрим.

Foamstars выходит 6 февраля и уже на старте предложит три многопользовательских режима. Следите за подробностями и обновлениями.