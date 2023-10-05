Новый геймплей Football Manager 2024 демонстрирует обновленный движок для проведения матчей

Studio Sports Interactive и Sega выпустили новый геймплей игры Football Manager 2024, в котором разработчики и издатель акцентируют внимание на особенностях обновленного движка для проведения матчей.
Среди нововведений, представленных разработчиками, лидируют улучшенные движения игроков без мяча и их перемещение по полю. Кроме того, в Football Manager 2024 внесены изменения в освещение, которое будет видно с первого свистка, а также многочисленные улучшения физики, затрагивающие как игроков, так и мяч.
Более подробную информацию об обновленном движке Football Manager 2024 можно найти на официальном сайте игры.
Football Manager 2024 выходит на ПК и дебютирует 6 ноября. Вместе с ней будут выпущены специальные версии, подготовленные для консолей и мобильных устройств.
Football Manager 2024 отличается от предыдущих частей серии не только обновленным игровым движком. На самом деле разработчики игры проделали огромную работу над элементами управления командой. Были пересмотрены дни матчей, трансферы игроков и контроль над финансами команды.
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