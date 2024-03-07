Разработчики For Honor в специальном ролике показали, что ждет игру в 2024 году

Ubisoft выпустила многопользовательский экшен For Honor в сеттинге средневековья уже больше восьми лет назад. Проект вышел на ПК и консолях еще в 2017 году и прошел достаточно непростой путь поддержки новым контентом. Несмотря на прошлые неудачи и полную смену команды авторов, разработчики продолжают развивать проект. Сегодня они представили специальный ролик, в котором наглядно показали, что ждет For Honor в 2024 году.

Авторы игры опубликовали обзорный трейлер 8-го года поддержки For Honor, где рассказали о главных нововведениях. Игроков ждет целый ряд положительных улучшений в игре, ряд новых функций и совершенно новых элементов, которые призваны разбивать привычный геймплей сражения рыцарей, самураев и викингов.

В 2024 году Ubisoft обещает приложить огромные усилия для поддержки положительной динамики развития For Honor, опираясь на отзывы игроков. Многие запланированные изменения были созданы с учетом мнения сообщества, и в будущем авторы планируют продолжить тесное сотрудничество с игроками.

Первое нововведение, которое появится в игре и было создано на основе отзывов, касается карт. В For Honor будет больше разнообразия в выборе карт режима Доминион. Многие локации были адаптированы или переработаны, чтобы сделать сражения более честными. Также в 2024 году планируется добавить нового самурая, скины, элементы персонализации добивания, и обещана переработка баланса.

Все начнется 14 марта с первого сезона, который принесет с собой новый боевой пропуск и совершенно новую функцию Legacy Pass, которая позволит пользователям разблокировать прошлый контент.