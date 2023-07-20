Встречайте Оцелотла, неистового воина ацтеков в For Honor ©

Начался второй сезон седьмого года поддержки For Honor, и в новом сезоне нам предстоит узнать о новом герое, связанном с вторжением европейцев в Новый Свет. Издательство Ubisoft представила новый трейлер в котором показали Оцелотла, неистового ацтекского воина.

Возьмите на себя роль Оцелотла и отомстите тем, кто посмеет бросить вам вызов, взяв в руки Макуауитль и Тепозтопилли. Преследуй своих противников и, когда придет время, атакуй их с непреодолимой жестокостью.

Как видим, персонаж не только одет в одежду, характерную для воинов ацтеков того времени, но также использует эмблематическое оружие своей армии, например Макуауитль - мощную булаву с кристаллами обсидиана, вделанными в ее бока.

Появление нового героя сопровождается дополнительным сюрпризом - если вы никогда не играли в For Honor, то вам повезло, поскольку 27 июля, вместе с появлением Оцелотла, For Honor станет бесплатной на Xbox, PC и PlayStation до 3 августа в стандартном издании с возможностью сохранения прогресса, если вы захотите приобрести игру.