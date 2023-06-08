Второй сезон седьмого года For Honor стартует 15 июня ©

Ubisoft объявила дату выхода второй сезон седьмого года For Honor - 15 июня! Предстоящий сезон называется "Месть" и вдохновлен украденными сокровищами экзотической империи. В нем будет представлена новая цивилизация, визуальные изменения карт игры, новый скин героя для Warmonger, новый Battle Pass и Battle Bundle, и многое другое.

В 7-м году 2-го сезона, после того как конкистадорша Warmonger отправилась на далекий неизведанный континент, ее флот Хоркосов столкнулся с могущественной цивилизацией свирепых воинов. Хотя эта цивилизация могла бы стать сильным союзником, конкистадоров привлекли их богатства; они устроили засаду, чтобы захватить самого свирепого воина из Нового Света. Сезон начинается, когда конкистадор Вела возвращается в Хитмур с украденными богатствами этой павшей цивилизации.