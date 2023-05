Закрытый плейтест For the King 2 стартует 10 мая ©

Разработчики из IronOak Games сообщили о скором запуске закрытого тестирования приключенческой ролевой стратегии For the King 2. Начиная с 10 мая приглашенные игроки смогут опробовать первую из пяти глав, где можно будет "пощупать разные классы, включая Кузнеца, Охотника, Травника, Алхимика, Конюха и Ученого. К слову, заканчивается тест 16 мая.

Дабы попытать удачу на получение доступа к плейтесту For the King 2, нужно просто перейти на главную страницу игры в Steam и нажать зеленую кнопку "Запросить доступ". Как только закрытое тестирование стартует, выбранные участники получат свои приглашения.

For the King 2 является сиквелом небезызвестной оригинальной части For the King. Проект совмещает в себе элементы RPG, стратегии и рогалика, где, помимо сражений, игроков ожидает разнообразие биомов, новые истории и многое другое. Выход назначен на 2023 год, однако точная дата по-прежнему остается неизвестной.