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The Foretold: Westmark Legacy 2024 г.
Стратегия, Инди, Пошаговая, Карточная
7 1 оценка

Карточная игра в стиле готического хоррора The Foretold: Westmark Legacy получила дату релиза

KAMA33
Новости

The Foretold: Westmark Legacy , это готическая карточная игра в жанре карточных сражений, разработанная компанией Nodbrim Interactive. Погрузитесь в захватывающий мир искусства вручную нарисованного испорченного полуострова.

Игрокам предстоит оснащать себя предметами и реликвиями, чтобы выжить в самых мрачных уголках города, где таится неведомое. Вступите в роль исследователя паранормальных явлений, которому суждено раскрыть ужасающую тайну. Стильное художественное оформление создает атмосферу готического ужаса, где Герберт должен использовать свои умения, предметы и карты, чтобы выжить.

The Foretold: Westmark Legacy выйдет 30 апреля на ПК.

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