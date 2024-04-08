Карточная игра в стиле готического хоррора The Foretold: Westmark Legacy получила дату релиза

The Foretold: Westmark Legacy , это готическая карточная игра в жанре карточных сражений, разработанная компанией Nodbrim Interactive. Погрузитесь в захватывающий мир искусства вручную нарисованного испорченного полуострова.

Игрокам предстоит оснащать себя предметами и реликвиями, чтобы выжить в самых мрачных уголках города, где таится неведомое. Вступите в роль исследователя паранормальных явлений, которому суждено раскрыть ужасающую тайну. Стильное художественное оформление создает атмосферу готического ужаса, где Герберт должен использовать свои умения, предметы и карты, чтобы выжить.

The Foretold: Westmark Legacy выйдет 30 апреля на ПК.