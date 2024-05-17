Команда CD Projekt Red Boston ищет программистов, художников и других специалистов

Проблемы, с которыми сталкивается игровая индустрия, очевидны, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения о закрытии студий, увольнениях сотрудников и внезапных отменах проектов. В эти непростые времена обмен информацией может дать надежду тем, кто столкнулся с трудностями, поэтому на помощь приходит Дэн Хернберг, исполнительный продюсер CD Projekt Red из Бостона.

Если вы заинтересованы в вакансии, но находитесь не в Бостоне, не отчаивайтесь. Что касается возможности удаленной работы, на этот счет Дэн Хернберг сказал следующе:

"Мы работаем по гибридной модели: три дня в офисе и два дома. При этом все сотрудники могут быть полностью на удаленной работе, на усмотрение менеджера по найму. В нашей команде много людей, работающих удаленно".

Ниже представлен список вакансий в компании CD Projekt Red Boston:

Спойлер

СТАРШИЙ ХУДОЖНИК-ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ

СТАРШИЙ КИНОДИЗАЙНЕР

СТАРШИЙ ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК

СТАРШИЙ ПИСАТЕЛЬ

СТАРШИЙ ДИЗАЙНЕР УРОВНЕЙ

ВЕДУЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ХУДОЖНИК

ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММИСТ

СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР-РАЗРАБОТЧИК

ВЕДУЩИЙ ХУДОЖНИК ПО ОКРУЖЕНИЮ

СТАРШИЙ ХУДОЖНИК ПО ОКРУЖЕНИЮ

СТАРШИЙ ХУДОЖНИК ПО ДИЗАЙНУ

Как известно, новая игра Cyberpunk под кодовым названием Orion разрабатывается в бостонской студии CD Projekt Red и обещает "продвинуть франшизу Cyberpunk еще дальше и продолжить использовать потенциал этой антиутопической вселенной будущего". В состав команды, работающей над следующей частью, вошли основные сотрудники, работавшие над Cyberpunk 2077, а также сотрудники ванкуверского подразделения компании.