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Cyberpunk: Project Orion TBA
Экшен, Ролевая, От первого лица, Киберпанк
7.3 165 оценок

Команда CD Projekt Red Boston ищет программистов, художников и других специалистов

Gruz_
Новости

Проблемы, с которыми сталкивается игровая индустрия, очевидны, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения о закрытии студий, увольнениях сотрудников и внезапных отменах проектов. В эти непростые времена обмен информацией может дать надежду тем, кто столкнулся с трудностями, поэтому на помощь приходит Дэн Хернберг, исполнительный продюсер CD Projekt Red из Бостона.

Если вы заинтересованы в вакансии, но находитесь не в Бостоне, не отчаивайтесь. Что касается возможности удаленной работы, на этот счет Дэн Хернберг сказал следующе:

"Мы работаем по гибридной модели: три дня в офисе и два дома. При этом все сотрудники могут быть полностью на удаленной работе, на усмотрение менеджера по найму. В нашей команде много людей, работающих удаленно".

Ниже представлен список вакансий в компании CD Projekt Red Boston:

Спойлер
  • СТАРШИЙ ХУДОЖНИК-ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ
  • СТАРШИЙ КИНОДИЗАЙНЕР
  • СТАРШИЙ ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК
  • СТАРШИЙ ПИСАТЕЛЬ
  • СТАРШИЙ ДИЗАЙНЕР УРОВНЕЙ
  • ВЕДУЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ХУДОЖНИК
  • ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММИСТ
  • СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР-РАЗРАБОТЧИК
  • ВЕДУЩИЙ ХУДОЖНИК ПО ОКРУЖЕНИЮ
  • СТАРШИЙ ХУДОЖНИК ПО ОКРУЖЕНИЮ
  • СТАРШИЙ ХУДОЖНИК ПО ДИЗАЙНУ

Как известно, новая игра Cyberpunk под кодовым названием Orion разрабатывается в бостонской студии CD Projekt Red и обещает "продвинуть франшизу Cyberpunk еще дальше и продолжить использовать потенциал этой антиутопической вселенной будущего". В состав команды, работающей над следующей частью, вошли основные сотрудники, работавшие над Cyberpunk 2077, а также сотрудники ванкуверского подразделения компании.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Сорью Аска Ленгли

Ждём новые проекты.

2
Пользователь ВКонтакте

Так они не для тебя,не переживай и не жди. И поддерживать тех кто серет тебе на голову такое себе занятие не понимаю ваш мазохизм. // Santa Muerte

-10
Odesseet

История Джонни Сильверхенда?)

0
mongol312

а просто создателей игр, которые отличают мышку от рычага управления скоростями они не ищут? Что там случилось - зомби-апокалипсис, война с русскими, эпидемия толерастии?

0