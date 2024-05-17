Представлены новые бесплатные автомобили для Forza Horizon 5

Игроков Forza Horizon 5 ожидает новое приключение в стиле Retrowave! Проникнитесь атмосферой неоновой классики, погрузитесь в исследование города украшенного разноцветными сказочными огнями, почувствуйте прилив эмоции с новой радиостанцией — Horizon Wave! Также игроков ожидает волнение от гонок по-неоновому шоссе! В соответствии с общем стилем были представлены новые автомобили, выбирайте из парка высокопроизводительных машин, некоторые получили статус культовых! Всё это будет доступно с 23 мая.
Новые бесплатные автомобили:
- Hyundai N Vision 74 2022, с 23 мая по 20 июня
- Lamborghini Countach LPI 800-4 2021, с 23 по 30 мая
- BMW M635CSi 1986, cо 30 мая по 6 июня
- Lotus Esprit Turbo 1980, с 6 по 13 июня
- Citroen BX 4TC 1986, с 13 по 20 июня
наконец то кунташ!, ждем болид буггати в будущем обновлении
хз как в 5 форзе,в 4-ке что например стоковая Ламба Диабло,что F11,что Мазда 8-ка вкачаная в макс,ничем не оличаются,что на асфальте,что на болотах
Тупо скинчики // Александр Филатов
Lamborghini Countach LPI 800-4 это тема, казалось бы плоские кары не могут удивить внешне, но оказывается могут. Жаль, что реально он слишком дорогой.
Я вот одного не понимаю - где хотя бы намёк на новую часть?я знаю у майков всё плохо сейчас,но форза мотор спорт и хорайзон - это две разные серии. // Tommi Mortensen
все топ кроме корейского ведра
Фуфло одно в плейлисте, ток Dance with the Dead норма. А Ламбу надо будет захапать)