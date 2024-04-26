В Steam вышла хоррор-игра Forewarned - аналог Phasmophobia в египетских пирамидах. Игра также получила скидку -40%

Примечание от разработчиков:

Время наконец пришло. В раннем доступе с сентября 2021 года это окончательное крупное обновление контента выпускает полную версию 1.0. Наше самое большое и амбициозное обновление, этот выпуск включает массу нового контента, включая седьмой Меджай, две новые карты, новый вариант гробницы, полную переработку ритуала и многое другое, подробное описание ниже.

Мы хотим от всего сердца поблагодарить всех за вашу поддержку и за участие в ранней разработке FOREWARNED. Благодаря вашим отзывам, предложениям, отчетам об ошибках и обмену опытом вы улучшили игру и сделали ее такой, какая она есть сегодня. Нам нравится слышать об игроках, впервые столкнувшихся с Уфрисом, или о вашем первом опыте в «комнате кошмаров». Это сообщество и любовь к FOREWARNED мотивировали нас на протяжении всей разработки, поэтому мы хотим еще раз поблагодарить вас!

В заключение: хотя мы считаем FOREWARNED игрой, наполненной достаточным количеством контента на данный момент, чтобы выйти из раннего доступа, мы рады сообщить, что у нас уже есть еще кое-что в разработке. Это не конец обновлений контента, а скорее доработка базовой основы игры. Следите за обновлениями в нашем официальном Discord , чтобы быть в курсе последних событий, и мы будем держать вас в курсе.

Изменения:

Будьте бдительны во время своих будущих экспедиций, поскольку громкое эхо ломающихся костей возвещает о прибытии 7-го Меджаи. Птамес Стойкий. На пороге смерти Птамес поддался искушению магии крови ради спасения. Выдерживая бесконечный цикл агонии и исцеления, этот безжалостный ужас нападет на убийство, когда вы меньше всего этого ожидаете...

Птамес теперь можно выбрать при входе во внутреннюю гробницу всех руин.

КПК был обновлен и теперь включает в себя исследовательские заметки Птамеса, а также выборку на вкладке «Доказательства».

Для коллекции доступны 10 новых страниц истории, рассказывающих историю о том, как появился Птамес.

Доступны новые внутренние записи гробницы, специфичные для поведения Птамеса.

Новое достижение становится доступным при первом изгнании Птамеса.

Две новые карты были добавлены в игру.

Тайный храм Птаха: группа археологов обнаружила древнюю деревню, которая считалась затерянной во времени, с загадочным храмом на вершине. После долгих усилий, затраченных на раскопки руин и даже установку механического подъемника, вся команда археологов, похоже, исчезла. Узнайте, какие ужасы скрываются внутри, но будьте осторожны, чтобы избежать участи предыдущих исследователей.

Королевские окраины: Другая группа археологов получила известие о новых руинах, выгравированных на склоне скрытой долины. Как только они подошли ко входу, началась песчаная буря, заставившая их искать убежища внутри. Считается, что именно здесь Меджай Птамес впервые обрел свои силы, эти окраины таят в себе тайны, которые стоит разгадать...

Новый процедурно генерируемый вариант гробницы — Открытые руины- был добавлен. Этот новый стиль гробниц можно найти на картах «Тайный храм Птаха» и «Королевские окраины».

Более 30 новых номеров, включая несколько опасных комнат-ловушек

Новые события духа и ужасов, которые будут держать вас в напряжении.

Новое освещение и стиль гробницы с песчаными полами и открытыми потолками, показывающими небо.

Новые варианты существующих головоломок ушабти, соответствующие теме «Наружные руины», а также специальная головоломка для конкретного варианта.

Новая захватывающая ритуальная комната с уникальными эффектами и испытаниями.

Новая атмосфера и звуковые эффекты.

Новое существо скрывающийся повсюду

Ритуал изгнания Меджай был переработан, чтобы добавить дополнительные испытания и механику, и теперь он больше похож на финальную схватку между вами и Меджаем, которого вы изгоняете. Новый ритуал лучше всего испытать на собственном опыте, но вот несколько общих замечаний об изменениях:

Дух Меджаи теперь имеет возможность вырваться из ритуальной клетки и попытаться помешать вашему прогрессу.

Каждый вариант гробницы имеет свои собственные уникальные настройки для изгнания Меджаи, и дух может проявлять разные силы в каждом варианте (поэтому обязательно проверьте каждый из них!)

Сам ритуал был переработан в многофазное изгнание, с добавлением нескольких элементов для большего азарта и возможности повторного прохождения.

Ритуальные оберегибыли представлены каждой палате. Активация вардов должна выполняться определенным образом в зависимости от слабости Меджаи.

Все ритуальные помещения были изменены в дизайне, чтобы обеспечить дополнительные возможности появления существ, направляющихся к алтарю.

Появление ритуальных существ было оптимизировано, чтобы лучше учитывать количество игроков в экспедиции и выбранную сложность, обеспечивая соответствующее масштабирование задач.

Все вступительные фрагменты ритуала были значительно ускорены, чтобы избежать утомительных задержек перед началом ритуала.

Подожженные враждебные мумии больше не могут нанести урон ритуальному алтарю.

Игроки теперь могут запечатлеть доказательства существования Меджаи с помощью камеры, пока он находится в своей физической форме в ритуальной клетке.

Заметки возле входа в ритуальную комнату были обновлены с учетом новой механики.

Чтобы обеспечить возможность повторного прохождения и сделать каждую экспедицию более уникальной, особенно при изгнании Меджаи, мы добавили восемь совершенно новых головоломок.

В каждом варианте гробницы есть новая особая головоломка, которую можно найти только на карте этого конкретного типа.

В каждый вариант гробницы добавлены дополнительные головоломки, всегда со случайно сгенерированным решением.

Хотя оригинальные головоломки ушабти, предшествовавшие этому обновлению, возможно, представляли собой проблему, многие из этих новых головоломок предлагают еще больше волнения и ужаса, в отличие от всего, что было представлено раньше.

The Иеродекс (AKA Hierolens) теперь доступен для покупки в магазине. Этот инструмент, устанавливаемый по умолчанию и доступный в исследовательских заметках вашего журнала, позволяет вам на лету переводить даже самые загадочные иероглифы! Полезно для решения нескольких головоломок и является частью нового ритуала изгнания. После обновления его можно даже использовать для бесплатной расшифровки страниц истории в магазине.

Для игроков, которые видели кат-сцену «получения реликвии» более нескольких раз, теперь будет воспроизводиться значительно более короткая кат-сцена, что сокращает время между захватом реликвии и появлением Меджай и синего рычага спасения.

Увеличен хитбокс реанимированных мумий и спящих зомби.

Улучшена сетевая синхронизация сжигания мумий.

Немного уменьшена необходимая дальность для отражения фанатиков и кобр.

Немного увеличен хитбокс факела для зажигания огненных стендов.

Выполнена балансировка ИИ и улучшения процедур патрулирования Меджаи.

Улучшена способность фотокамеры фотографировать объекты.

Изменено время вызова феномена духа Меджай, чтобы уменьшить количество спам-взаимодействий.

Для новых игроков определенные карты можно выбрать только после достижения минимально необходимого уровня игрока.

Изменено ограничение по умолчанию со 144 до 120 (при желании вы все равно можете увеличить его в настройках).

Учитывая возросшую глубину игры, система наград FOREWARNED была обновлена. Теперь после смерти игрока вместо потери всего опыта будет применяться штраф (масштабируемый в зависимости от сложности), который вычитает определенный процент от общего количества наград, а не очищает их полностью. Эта новая логика также применима к золоту и другим предметам коллекционирования пока выживет хотя бы один член команды экспедицию и собирает все, что вы уронили после смерти. Поэтому рекомендуется групповая игра, чтобы максимизировать свои награды в случае вашей безвременной кончины!

ЛЕГКИЙ= 40% вычитание награды в случае смерти

НОРМАЛЬНЫЙ= 50% вычет награды в случае смерти

ЖЕСТКИЙ= 60% вычета награды в случае смерти

БРУТАЛЬНЫЙ= 70% вычета награды в случае смерти

Новый контент:

Более 30 новых достижений были добавлены в игру, каждый из которых имеет новый значок достижения.

Добавлен вступительный ролик. По умолчанию это воспроизводится только один раз, но при желании его можно переключить на постоянное отображение через меню настроек игрового процесса.

Визуальный эффект и звук подтверждения попадания факела теперь слышны при успешном отражении существа.

Теперь игроки могут вычеркнуть доказательства они считают недействительными в своем журнале при выборе наблюдаемых явлений

Добавлено 15 новых изображений экрана загрузки.

Внесены незначительные изменения в дизайн духа Меджаи, чтобы сделать его более ужасным на вид.

К рукам игрока добавлена ​​дополнительная анимация покачивания при движении с инструментами.

Улучшено приседание персонажа-археолога и другие анимации движений.

Добавлен вопрос-пасхалка и ответ в Передатчик.

Исправления: