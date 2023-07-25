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об игре
Forspoken 24.01.2023
4.2 530 оценок

Square Enix удалило защиту Denuvo из Forspoken

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AceTheKing
Новости

Сегодня издательство Square Enix в очередной раз удалила защиту Denuvo из своей игры: от австрийской защиты избавилась Forspoken.

Удаление защиты привело к тому, что размер exe-файла уменьшился на 260МБ. Denuvo была удалена всего спустя полгода после релиза игры, до удаления защиты игра оставалась невзломанной.

Forspoken получила противоречивые отзывы критиков и игроков, тем не менее, игра может заинтересовать пользователей как минимум тем, что является одной из немногих на ПК с поддержкой DirectStorage и тем самым позволяет протестировать свой накопитель на готовность к будущим играм.

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38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
-zotik-

Ура!!! Не идем скачивать)

39
Краб4ихун

госпади, да даже с торрентов она не нужна

29
Ashley_Star

Видимо продажи совсем плохие у игры и издатель больше не видит смысла продлевать действие этой защиты, так что теперь ждём репаки на торрентах.

13
AceTheKing

К слову, редкий случай когда SE удалила дуню спустя всего полгода из своего AAA-релиза. Они обычно из AA и всякой японщины дешевой только так быстро удаляют, а на AAA минимум год+ висит (например из Стражей Галактики/FFXV вообще до сих пор не убрали её, а из Ларки/DEMD лишь спустя несколько лет), видать продажи совсем печальные)

5
bysaturn AceTheKing

Даже из древнего Deus Ex MD не убрали в Стим.

0
legionle007

Такие игры только на ютуб проходить.

8
Aaro Niro

Такое да же на ютубе тяжело смотреть.

16
xawoca Aaro Niro

А мне нравится.
Уж очень стримеры потешно орут и ржут с творящегося в игре ездеца.

0
Mr Malfoy

Мда, такое гумно и бесплатно не надо.

6
Dr_Shtopor
Square Enix удалило защиту Denuvo из Forspoken...

...но даже тогда раздачу на торренте никто не запилил.

5
elector_real

DF писали, что игру технически довели до ума. Если есть люди которым вся эта лабуда нравится, то не будем их осуждать

3
dreamevil2067

Правильный ход с их стороны так с этой игрой они попали в цугцванг да ещё туда дерьмуву додумались засунуть

2
SR388

Приколоться скачать чтоли ради теста. Интересно, хоть 25-30 кадров будет на моей старенькой пеке из 2014-го...

2
jax baron

Хз 30 на низком всегда должен быть

0
tvorog8088

Что бы было интересно карту пылесосить нужен интересный сеттинг, а тут сеттинг дурацкий, время на это тратить не захочется, даже с торрента на халяву качать смысла никакого, и так времени на интересные игры не хватает, до подобной вторички руки никогда не дойдут.

1
Олег Дудин

Может, как раз и удалили Денуву, чтобы внимание к игре привлечь. Мол, хоть спиратят и поиграют, а потом, глядишь, и купят. :)

1
TRADS80

Безумцы =)

4
iVEDbMAK

Даром не нужна и не упрашивайте.

1
Aaro Niro

Совсем видимо с продажами плохо раз так быстро дернуво удалили.

0
Dr_Shtopor

А как удаление Денувы может подстегнуть продажи? Особенно такой помоечки как Кокспокен?

0
JIoMTuK Dr_Shtopor

суть не в том, чтоб продажи подстегнуть, а в том, чтобы быстрее перестать платить денуво за защиту никому не нужного проекта

3
Aaro Niro Dr_Shtopor

А ты думаешь что денува забесплатно ставится в игры? Её еще и продлевать нужно.

1
Dr_Shtopor JIoMTuK

Ок, принимается, я об этом почему-то не подумал. Мой косяк.

1
Koraho

Кстати, рейтинг в Стиме после всех патчей на оптимизацию стал 77%, что в целом неудивительно.

0
Max P

Уже сразу после выхода было ясно, что это провал, через неделю после выпуска игры, денуво можно было удалить.

0
Kratos.s

Это так разработчики хотят, чтоб хоть кто-то её похвалил?

0
Stas776

Разработчикам насрать, их расформировывают

Издателю, в принципе, тоже, просто не хотят за аренду Денувы платить

1
TRADS80

Только вчера купить хотел, но передумал из-за отзывов.

0
caliskan

😂 сдались, даже 50% скидка сильно не помогла продажам. Бесплатно уж так и быть скачаю посмотрю что исправили за это время

0
Евгений Кондратенко

Там фепесы не так дропаются как раньше. Скорее всего подтянули работу движка с эффектами. Но игра по прежнему крайне требовательна к видеопамяти. Гигов 8 надо как минимум. Иначе даже на средних текстурах иногда объекты превращаются в картошку. RT там вообще для галочки, даже не включайте.

0
caliskan Евгений Кондратенко

Ну я демку качал. Да РТ совсем позорный, чуть тени меняются и все

0
001fess Евгений Кондратенко

Салодец игропрому, раз такое стали продавать.

0
Rock1sLife Евгений Кондратенко

то есть с моей gtx 980 4 гига лучше вообще не лезть в игру?))

0
QD19

Если на блевоту ставят ценник "бесплатно", это не значит что стоит идти покупать.

0
Бенедикт Вольфрамович

А я все гадал когда же удалят. Успех игра не сыскала, да и уже полгода прошло.

Ну теперь можно будет накатить мод на мужицкий скин типа такого https://www.nexusmods.com/forspoken/mods/15

И пораздавать магических люлей

0
OculusMortem

Играть в игру, за которую нет желания отдать деньги - это себя не уважать. Поэтому в эту игру я не буду играть вообще.

0
xxxDUDExxx

Да нахрен оно надо.....

0
FURYbushmaster

АХАХАХАХАХ

-1