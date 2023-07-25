Square Enix удалило защиту Denuvo из Forspoken...

Сегодня издательство Square Enix в очередной раз удалила защиту Denuvo из своей игры: от австрийской защиты избавилась Forspoken.
Удаление защиты привело к тому, что размер exe-файла уменьшился на 260МБ. Denuvo была удалена всего спустя полгода после релиза игры, до удаления защиты игра оставалась невзломанной.
Forspoken получила противоречивые отзывы критиков и игроков, тем не менее, игра может заинтересовать пользователей как минимум тем, что является одной из немногих на ПК с поддержкой DirectStorage и тем самым позволяет протестировать свой накопитель на готовность к будущим играм.
Ура!!! Не идем скачивать)
госпади, да даже с торрентов она не нужна
Видимо продажи совсем плохие у игры и издатель больше не видит смысла продлевать действие этой защиты, так что теперь ждём репаки на торрентах.
К слову, редкий случай когда SE удалила дуню спустя всего полгода из своего AAA-релиза. Они обычно из AA и всякой японщины дешевой только так быстро удаляют, а на AAA минимум год+ висит (например из Стражей Галактики/FFXV вообще до сих пор не убрали её, а из Ларки/DEMD лишь спустя несколько лет), видать продажи совсем печальные)
Даже из древнего Deus Ex MD не убрали в Стим.
Такие игры только на ютуб проходить.
Такое да же на ютубе тяжело смотреть.
А мне нравится.
Уж очень стримеры потешно орут и ржут с творящегося в игре ездеца.
Мда, такое гумно и бесплатно не надо.
...но даже тогда раздачу на торренте никто не запилил.
DF писали, что игру технически довели до ума. Если есть люди которым вся эта лабуда нравится, то не будем их осуждать
Правильный ход с их стороны так с этой игрой они попали в цугцванг да ещё туда дерьмуву додумались засунуть
Приколоться скачать чтоли ради теста. Интересно, хоть 25-30 кадров будет на моей старенькой пеке из 2014-го...
Хз 30 на низком всегда должен быть
Что бы было интересно карту пылесосить нужен интересный сеттинг, а тут сеттинг дурацкий, время на это тратить не захочется, даже с торрента на халяву качать смысла никакого, и так времени на интересные игры не хватает, до подобной вторички руки никогда не дойдут.
Может, как раз и удалили Денуву, чтобы внимание к игре привлечь. Мол, хоть спиратят и поиграют, а потом, глядишь, и купят. :)
Безумцы =)
Даром не нужна и не упрашивайте.
Совсем видимо с продажами плохо раз так быстро дернуво удалили.
А как удаление Денувы может подстегнуть продажи? Особенно такой помоечки как Кокспокен?
суть не в том, чтоб продажи подстегнуть, а в том, чтобы быстрее перестать платить денуво за защиту никому не нужного проекта
А ты думаешь что денува забесплатно ставится в игры? Её еще и продлевать нужно.
Ок, принимается, я об этом почему-то не подумал. Мой косяк.
Кстати, рейтинг в Стиме после всех патчей на оптимизацию стал 77%, что в целом неудивительно.
Уже сразу после выхода было ясно, что это провал, через неделю после выпуска игры, денуво можно было удалить.
Это так разработчики хотят, чтоб хоть кто-то её похвалил?
Разработчикам насрать, их расформировывают
Издателю, в принципе, тоже, просто не хотят за аренду Денувы платить
Только вчера купить хотел, но передумал из-за отзывов.
😂 сдались, даже 50% скидка сильно не помогла продажам. Бесплатно уж так и быть скачаю посмотрю что исправили за это время
Там фепесы не так дропаются как раньше. Скорее всего подтянули работу движка с эффектами. Но игра по прежнему крайне требовательна к видеопамяти. Гигов 8 надо как минимум. Иначе даже на средних текстурах иногда объекты превращаются в картошку. RT там вообще для галочки, даже не включайте.
Ну я демку качал. Да РТ совсем позорный, чуть тени меняются и все
Салодец игропрому, раз такое стали продавать.
то есть с моей gtx 980 4 гига лучше вообще не лезть в игру?))
Если на блевоту ставят ценник "бесплатно", это не значит что стоит идти покупать.
А я все гадал когда же удалят. Успех игра не сыскала, да и уже полгода прошло.
Ну теперь можно будет накатить мод на мужицкий скин типа такого https://www.nexusmods.com/forspoken/mods/15
И пораздавать магических люлей
Играть в игру, за которую нет желания отдать деньги - это себя не уважать. Поэтому в эту игру я не буду играть вообще.
Да нахрен оно надо.....
АХАХАХАХАХ