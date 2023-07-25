Square Enix удалило защиту Denuvo из Forspoken ©

Сегодня издательство Square Enix в очередной раз удалила защиту Denuvo из своей игры: от австрийской защиты избавилась Forspoken.

Удаление защиты привело к тому, что размер exe-файла уменьшился на 260МБ. Denuvo была удалена всего спустя полгода после релиза игры, до удаления защиты игра оставалась невзломанной.

Forspoken получила противоречивые отзывы критиков и игроков, тем не менее, игра может заинтересовать пользователей как минимум тем, что является одной из немногих на ПК с поддержкой DirectStorage и тем самым позволяет протестировать свой накопитель на готовность к будущим играм.