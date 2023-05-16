Психологический научно-фантастический триллер Fort Solis выйдет на Mac ©

Разработчик Fallen Leaf в партнерстве с Dear Villagers сообщил, что грядущее кинематографическое научно-фантастическое приключение Fort Solis выходит в Steam для Mac. Исследуйте заброшенный горнодобывающий комплекс на Марсе, разгадайте тайну пропавшего экипажа и примите важные решения.

«Мы очень рады выпустить Fort Solis на Mac, охватив более широкую аудиторию игроков», — сказал Джеймс Тинсдейл, игровой директор Fallen Leaf. «Кроме того, возможность играть на ходу очень удобна. Тем не менее, мы рекомендуем носить наушники, если вы пойдете по этому пути, поскольку звуковой дизайн Fort Solis действительно создает настроение».

В Fort Solis вам предстоит взять на себя роль инженера Джека Лири, который проводит самую длинную ночь в своей жизни на изолированной шахтерской базе на Марсе. Исследуйте станцию Форт-Солис в своем собственном темпе, собирая подсказки в ее бункерах, лабораториях, помещениях экипажа и на суровой, бурной поверхности, чтобы понять, какие загадочные ужасы постигли ее обитателей. По мере того, как ночь становится длиннее, события обостряются, выходят из-под контроля, и тайна того, что на самом деле происходит, становится все глубже.