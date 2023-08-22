Тревожный релизный трейлер Fort Solis прямиком с Gamescom 2023

На церемонии открытия игровой выставки Gamescom 2023 показали финальный трейлер Fort Solis. Научно-фантастический триллер выходит уже сегодня и в честь этого события разработчики проекта приготовили специальный ролик с участием главных героев. Игроки могут вновь оценить актерское мастерство Роджера Кларка, Троя Бейкера и Джулии Браун, которым отведена центральная роль в загадочном сюжете игры.
В роли обычного космического инженера по имени Джека Лири, которого играет Роджер Кларк, известный по роли Артура Моргана в Red Dead Redemption 2, вам предстоит пережить самую длинную ночь на Красной планете. Откликнувшись на необычный сигнал тревоги с удаленной горнодобывающей базы, вы окажитесь на космической станции Форт Солис, по неизвестной причине растерявшей весь свой экипаж. Изучая аудиозаписи и видео с камер наблюдения, вам предстоит разобраться в происходящем на станции.
Fort Solis уже доступен для игры на ПК и консоли PlayStation 5 в рамках цифрового издания. Физические копии проекта выйдут в рамках лимитированного издания через несколько месяцев — 6 октября 2023 года.
Ну выглядит достаточно интригующе. Dead Spase без расчлененки ?)
репаки появились одновременно с показом на gamescom xD