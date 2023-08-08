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Fortnite 25.07.2017
6.2 707 оценок

Бьянка Белэр и Бекки Линч из WWE появятся в Fortnite

Solstice
Новости

Вместе с сегодняшнем обновлением к игре стало известно, что коллаборация фортнайта с WWE не заканчивается на скине Реи Рипли. Нас ждет еще целых два скина знаменитых женщин рестлеров. Первой из них станет Бьянка Белэр, являющаяся трехкратной и действующей чемпионкой WWE Raw среди женщин. А второй – Бекки Линч, ставшая чемпионкой WWE в разы больше раз.

Также стоит заметить, что официальный инстаграм аккаунт WWE выложил следующие фото. На них обе девушки позируют с кирками из фортнайта. Это был настолько очевидный намек на коллаборацию, что ее не могло не случиться. Сами же “рестлерши” выглядят потрясно с этими кирками. А вот фортнайт адаптация боевых девочек оставляет желать лучшего, но могло быть и хуже, наверное.

Вряд ли кто-то из игроков по-настоящему ждал появления звезд WWE. но что есть, то есть.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Strannik110
и действующей чемпионкой WWE Raw среди женщин.
Спойлер

Уже нет!

0
Pavellaketko

каких то ноунеймов добавили

-1