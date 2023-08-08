Бьянка Белэр и Бекки Линч из WWE появятся в Fortnite

Вместе с сегодняшнем обновлением к игре стало известно, что коллаборация фортнайта с WWE не заканчивается на скине Реи Рипли. Нас ждет еще целых два скина знаменитых женщин рестлеров. Первой из них станет Бьянка Белэр, являющаяся трехкратной и действующей чемпионкой WWE Raw среди женщин. А второй – Бекки Линч, ставшая чемпионкой WWE в разы больше раз.
Также стоит заметить, что официальный инстаграм аккаунт WWE выложил следующие фото. На них обе девушки позируют с кирками из фортнайта. Это был настолько очевидный намек на коллаборацию, что ее не могло не случиться. Сами же “рестлерши” выглядят потрясно с этими кирками. А вот фортнайт адаптация боевых девочек оставляет желать лучшего, но могло быть и хуже, наверное.
Вряд ли кто-то из игроков по-настоящему ждал появления звезд WWE. но что есть, то есть.
Уже нет!
каких то ноунеймов добавили