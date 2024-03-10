Фанат воссоздал город Валентайн из Red Dead Redemption 2 в Fortnite

Один из фанатов Red Dead Redemption 2 воссоздал культовый город Валентайн в популярной королевской битве Fortnite, внедрив в него несколько знаковых локаций. Мир ковбойского шутера от Rockstar изобилует различными уникальными местами, которые могут быть исследованы игроками, включая запоминающихся NPC и здания. Обширная карта Red Dead Redemption 2 предлагает обширные возможности для исследования, включая поселения ранних игровых этапов, такие как Валентайн и Изумрудное ранчо, а также крупные города, такие как Блэкуотер и Сен-Дени. Теперь один из самых характерных городов игры был воссоздан в Fortnite.
В просторном мире Red Dead Redemption 2 Валентайн выступает в качестве первого города, который посещают игроки после вступительных этапов в горах. Этот живописный фермерский населенный пункт предоставляет разнообразные занятия для игроков, включая посещение салуна, близлежащего лагеря банды Ван дер Линде и выполнение многочисленных побочных квестов. Валентайн также имеет важное значение в ранней части сюжета Red Dead Redemption 2, ибо здесь разворачиваются столкновения банды с правоохранительными органами, поддерживая динамику повествования. Теперь фанат Fortnite воссоздал этот культовый город в рамках королевской битвы.
Пользователь Reddit под ником semppis поделился своим творением, вдохновленным Red Dead Redemption 2, на сабреддите, посвященном франшизе, представив воссоздание города Валентайн в Fortnite. На изображениях запечатлены несколько ключевых мест Валентайна, включая офис городского шерифа и магазин. Он также отмечает, что некоторые ящики и предметы, обычно встречающиеся на улицах города, были удалены, поскольку Red Dead Redemption 2 ориентирован на стрельбу из укрытий, в то время как Fortnite имеет иной геймплей.
а похоже получилось
Оригинально.
Ну всё, хана. Юристы T2/2K встали в стойку.
такая карта в кс 1,6 еще в 2008 году была как на 2 скрине ,просто копия карты кс 1,6