Fortnite: Вышел официальный трейлер запуска Мифы и смертные

На острове Фортнайт появился Ящик Пандоры, внесший Олимп в поля сражений. Вступайте в королевскую битву, чтобы узнать, как олимпийские боги, вроде Зевса и Аида, теперь владеют островом с помощью своих могущественных сил и оружия. Несмотря на то что боги явились со своими суперспособностями и оружием, это ещё не значит, что ваша следующая битва обязательно завершится поражением . Воспользуйтесь божественными способностями и оружием сами и пусть о ваших подвигах слагают легенды .Готовьтесь использовать мифологические артефакты против богов в Fortnite во втором сезоне пятой главы «Мифы и смертные».
Боевой пропуск Fortnite также предлагает разнообразные костюмы для персонажей, таких как Зевс, Аид, Медуза, Слурпсидон, Цербер, Афродита, Артемида и Корра.
Артемида клёвая
Выглядит конечно интересно, что-то новое всегда приятно поиграть первое время, но не ясно на сколько долго этот сезон затянет.
*BattlePass выглядит неплохо. Минимум 4 женских миниатюрных скина + неплохой дельтик (колесница) у Аида. Кроме этого в BP мало граффити и эмоций, что может не радовать.
Надеюсь вся эта тема с богами поможет хоть немного бустануть интерес к Smite 2 который выходит этой весной-летом.