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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 837 оценок

Игроки Roblox обвинили Fortnite в плагиате

Solstice
Новости

После обновления Fortnite до версии v29.10 игроки заметили несущественное изменение на главном экране. Теперь иконки игровых режимов в нижней части экрана имеют квадратную форму вместо прямоугольной, что вызвало негодование у многих игроков.

Теперь на экране осталось еще меньше места, но это только полбеды. Сообщество Roblox обвинило фортнайт в копировании их стиля отображения творческих карт.

Ого, новое обновление Roblox выглядит потрясающе – сказал KreekCraft, известный ютубер по Roblox.
Лол, Roblox и Fortnite решили поменяться – ответил другой игрок, указав при этом на предстоящее обновление Roblox, которое изменит квадратные иконки на прямоугольные.

Это не первый раз, когда сообщество какой-нибудь игры обвиняет фортнайт в копировании различных механик и функций. Совсем недавно фанаты раскритиковали Epic Games за то, что они превратили удобное для всех лобби в жалкое подобие ютуба со всеми этими плитками и кликбейтными обложками.

Несмотря на это, разработчики обещали в ближайшие месяцы пересмотреть дизайн пользовательского интерфейса, шкафчика и магазина предметов. А еще в этом году нам обещали выпустить полноценный вид от первого лица.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Unicorling

Не знаю почему, но персонажи роблокса вызывают отвращение

4
РикоЧико

Есть такое. Дешевая копия Лего.

0
Mr.DOOM

Тоже самое, при я еще и вижу в них противную школоту.

0
РикоЧико

Форточку какой раз уже на плагиате ловят?))

2