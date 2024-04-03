Игроки Roblox обвинили Fortnite в плагиате

После обновления Fortnite до версии v29.10 игроки заметили несущественное изменение на главном экране. Теперь иконки игровых режимов в нижней части экрана имеют квадратную форму вместо прямоугольной, что вызвало негодование у многих игроков.
Теперь на экране осталось еще меньше места, но это только полбеды. Сообщество Roblox обвинило фортнайт в копировании их стиля отображения творческих карт.
Ого, новое обновление Roblox выглядит потрясающе – сказал KreekCraft, известный ютубер по Roblox.
Лол, Roblox и Fortnite решили поменяться – ответил другой игрок, указав при этом на предстоящее обновление Roblox, которое изменит квадратные иконки на прямоугольные.
Это не первый раз, когда сообщество какой-нибудь игры обвиняет фортнайт в копировании различных механик и функций. Совсем недавно фанаты раскритиковали Epic Games за то, что они превратили удобное для всех лобби в жалкое подобие ютуба со всеми этими плитками и кликбейтными обложками.
Несмотря на это, разработчики обещали в ближайшие месяцы пересмотреть дизайн пользовательского интерфейса, шкафчика и магазина предметов. А еще в этом году нам обещали выпустить полноценный вид от первого лица.
Не знаю почему, но персонажи роблокса вызывают отвращение
Есть такое. Дешевая копия Лего.
Тоже самое, при я еще и вижу в них противную школоту.
Форточку какой раз уже на плагиате ловят?))