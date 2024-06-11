Концерт Metallica пройдет в Fortnite под конец этого сезона

С приходом 5 главы о концертах в фортнайте можно было позабыть. Если раньше исполнители проводили свои “выступления” хотя бы в творческом режиме, то сейчас от них остались лишь песни для Fortnite Festival.
Но на днях датамайнеры обнаружили в файлах игры интересную запись: “Используется для концерта Metallica Г5С3”. Разработчики оставили ее по ошибке или специально, кто знает, но следующий сезон Fortnite Festival начнется уже 13 июня. И если верить загадочному изображению, то на смену Билли Айлиш придет именно Metallica. Ну, и нельзя игнорировать Повелителя Рока из боевого пропуска Королевской битвы, у которого на майке красуется огромный принт с логотипом группы.
Раньше середины июня ждать концерт не стоит, скорее всего, он пройдет уже в июле. А вот с местом проведения пока сложно определиться. Почему-то мне кажется, что нас просто соберут на сцене того же Fortnite Festival, но только в роли зрителей.
Чё за дичь???
Удиветельно однако
Надеюсь песню "Царица" тоже исполнят )
Круто, хоть вспомню этих старичков