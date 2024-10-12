Кошмары окутали остров королевской битвы в Fortnite

Разработчики Fortnite:
Хотите сыграть в игру? Как насчёт «Королевской битвы»… во время события «Fortnite: кошмары»? В этом году праздник кошмаров принесёт с собой «Взрывного Билли», бензопилу-транспорт, возвращение «Натиска орды» и множество наград за задания, в том числе воздушный след «Тыквенные лозы» и дельтаплан «Жуткое чучело». Событие «Fortnite: кошмары» 2024 продлится до конца 4-го сезона 5-й главы!
СТРАШНЫЙ ТРЁХКОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД
За вами едет трёхколёсный велосипед? Уносите ноги! Теперь игроки могут запускать «Взрывного Билли» — эта крохотная кукла Билли наводится на ближайшего противника, которым можете оказаться вы.
Она мчится к вам на велосипеде и взрывается при ударе. Постарайтесь убежать, чтобы она не забрала вас с собой, когда взорвётся!
А если вы хотите, чтобы Билли рядом с кем-нибудь взорвался, ищите эту куклу на земле и в сундуках. Его также можно получить, одолев настоящую куклу Билли на Полях причуд.
ИСПЫТАНИЕ ПИЛЫ
Давайте поиграем в игру в игре. По всему острову разбросаны телевизоры с куклами Билли, поджидающие проходящих мимо игроков. Подойдите к телевизору, и Пила, управляющий куклами, предложит вам сразиться на дуэли с другим игроком, принявшим вызов у другого дисплея.
Оба игрока, участвующих в испытании Пилы, надевают маску-капкан в стиле Билли, которая начинена взрывчаткой. Если вы или ваш отряд не успеете вовремя устранить цель, маска взорвётся, и вы потерпите поражение. Если вы или ваш отряд успеете устранить цель, то получите в награду «Взрывного Билли», метлу ведьмы, вернувшуюся из хранилища, и другую добычу!
КРОМСАЙТЕ НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ
Хватит игр! Взяв в руки бензопилу, пробивайтесь через скопления врагов или вонзите её в землю, чтобы перемещаться по острову с пугающей скоростью! Что, не ожидали такого?
Вы можете найти бензопилу на земле и в сундуках. Режьте всё на своём пути!
ДАРЫ ИЗ ТЁМНОГО ЦАРСТВА
Событие «Fortnite: кошмары» не могло обойтись без потустороннего оружия. В игру вернулись дробовик «Осиновый кол», тыквомёт и метла ведьмы! Стреляйте острыми кольями, запускайте разрывные тыквенные фонари, поднимайтесь в воздух и пикируйте вниз на метле.
Хотите играть по-крупному? Победите рыцаря Тыквалота в Городе-огороде (ранее известный как Город гладиаторов), чтобы получить дробовик «Осиновый кол» и тыквомёт. Метлу ведьмы можно найти на земле, в сундуках и на острове с добычей.
Когти Чёрной Пантеры Шури были убраны из игры, чтобы обеспечить баланс между новыми предметами и предметами из хранилища.
ВГРЫЗАЙТЕСЬ В НАГРАДЫ ЗА ЗАДАНИЯ
Зарабатывать опыт в любом из режимов Fortnite и получать за это новые предметы? Такого не бывает, ведь это слишком просто и удобно. Или бывает? Задания на получение опыта «Fortnite: кошмары» будут открываться по ходу события. Выполняя их вы сможете получить жутковатые сувениры на память о «Fortnite: кошмары» 2024.
- Выполнив 1 задание, вы получите бас-гитару «Оскал».
- Выполнив 2 задания, вы получите эмодзи «Шлем рыцаря Тыквалота».
- Выполнив 3 задания, вы получите украшение на спину «Колесо войны».
- Выполнив 4 задания, вы получите экран загрузки «Жуть как увлекательно».
- Выполнив 5 заданий, вы получите джем-трек «Жутчайшая музыка».
- Выполнив 6 заданий, вы получите эмблему для флага «Огородный рыцарь».
- Выполнив 7 заданий, вы получите воздушный след «Тыквенные лозы».
- Выполнив 8 заданий, вы получите кирку «Злодейская звезда».
- Выполнив 9 заданий, вы получите эмоцию «Ведьмин котёл».
- Выполнив 10 заданий, вы получите экран загрузки «Ночь кошмаров».
- Выполнив 11 заданий, вы получите дельтаплан «Жуткое чучело».
МОНСТРУОЗНЫЙ КУБ: «НАТИСК ОРДЫ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Монстры Куба жаждут отомстить в вернувшемся режиме Натиск орды! В этом временном режиме ваша команда путешествует по карте и пытается выжить, сражаясь с полчищами монстров Куба. На сей раз в этом режиме доступны оружейные верстаки! Как только вы порадуетесь, что уничтожили всех чудовищ орды, финальный босс заставит вас придумать многогранную стратегию, достойную… хм, куба.
Выполняйте комбо и копите множители очков, чтобы повышать свой счёт. Режим «Натиск орды» будет доступен до конца события «Fortnite: кошмары», а также его можно найти в меню «Поиск».
Вы готовы грести опыт лопатой? В режиме «Натиск орды» есть отдельная серия постепенно открывающихся заданий, которые вы можете выполнять до конца события «Fortnite: кошмары». За них вы будете получать опыт, который поможет вам справиться с заданиями на получение опыта «Fortnite: кошмары».
ЖУТКИЕ ЭКИПИРОВКИ
С началом события «Fortnite: кошмары» магазин пополнили зловещие товары. Экипировка Билли уже поступила в продажу, а эти экипировки будут появляться по ходу события «Fortnite: кошмары».
Не плохо
Походу это будет лучший Fortnitemares за всё время
кошмар это то что в это гвно фортнайт ваще играют… вот уж точно страшно за индустрию
настоящий комшар это то что в этот межгалактический КАЛЛ играют! лучше бы в головломки поиграли умней станете школота
Стройка в Фортнайте и есть головоломка, причём не для тех, кто медленно шевелит мозгами.
Цирк цирком...