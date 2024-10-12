Кошмары окутали остров королевской битвы в Fortnite

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Хотите сыграть в игру? Как насчёт «Королевской битвы»… во время события «Fortnite: кошмары»? В этом году праздник кошмаров принесёт с собой «Взрывного Билли», бензопилу-транспорт, возвращение «Натиска орды» и множество наград за задания, в том числе воздушный след «Тыквенные лозы» и дельтаплан «Жуткое чучело». Событие «Fortnite: кошмары» 2024 продлится до конца 4-го сезона 5-й главы!

СТРАШНЫЙ ТРЁХКОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД

За вами едет трёхколёсный велосипед? Уносите ноги! Теперь игроки могут запускать «Взрывного Билли» — эта крохотная кукла Билли наводится на ближайшего противника, которым можете оказаться вы.



Она мчится к вам на велосипеде и взрывается при ударе. Постарайтесь убежать, чтобы она не забрала вас с собой, когда взорвётся!

А если вы хотите, чтобы Билли рядом с кем-нибудь взорвался, ищите эту куклу на земле и в сундуках. Его также можно получить, одолев настоящую куклу Билли на Полях причуд.

ИСПЫТАНИЕ ПИЛЫ

Давайте поиграем в игру в игре. По всему острову разбросаны телевизоры с куклами Билли, поджидающие проходящих мимо игроков. Подойдите к телевизору, и Пила, управляющий куклами, предложит вам сразиться на дуэли с другим игроком, принявшим вызов у другого дисплея.

Оба игрока, участвующих в испытании Пилы, надевают маску-капкан в стиле Билли, которая начинена взрывчаткой. Если вы или ваш отряд не успеете вовремя устранить цель, маска взорвётся, и вы потерпите поражение. Если вы или ваш отряд успеете устранить цель, то получите в награду «Взрывного Билли», метлу ведьмы, вернувшуюся из хранилища, и другую добычу!

КРОМСАЙТЕ НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ

Хватит игр! Взяв в руки бензопилу, пробивайтесь через скопления врагов или вонзите её в землю, чтобы перемещаться по острову с пугающей скоростью! Что, не ожидали такого?

Вы можете найти бензопилу на земле и в сундуках. Режьте всё на своём пути!

ДАРЫ ИЗ ТЁМНОГО ЦАРСТВА

Событие «Fortnite: кошмары» не могло обойтись без потустороннего оружия. В игру вернулись дробовик «Осиновый кол», тыквомёт и метла ведьмы! Стреляйте острыми кольями, запускайте разрывные тыквенные фонари, поднимайтесь в воздух и пикируйте вниз на метле.

Хотите играть по-крупному? Победите рыцаря Тыквалота в Городе-огороде (ранее известный как Город гладиаторов), чтобы получить дробовик «Осиновый кол» и тыквомёт. Метлу ведьмы можно найти на земле, в сундуках и на острове с добычей.



Когти Чёрной Пантеры Шури были убраны из игры, чтобы обеспечить баланс между новыми предметами и предметами из хранилища.

ВГРЫЗАЙТЕСЬ В НАГРАДЫ ЗА ЗАДАНИЯ

Зарабатывать опыт в любом из режимов Fortnite и получать за это новые предметы? Такого не бывает, ведь это слишком просто и удобно. Или бывает? Задания на получение опыта «Fortnite: кошмары» будут открываться по ходу события. Выполняя их вы сможете получить жутковатые сувениры на память о «Fortnite: кошмары» 2024.

Выполнив 1 задание, вы получите бас-гитару «Оскал» .

. Выполнив 2 задания, вы получите эмодзи «Шлем рыцаря Тыквалота» .

. Выполнив 3 задания, вы получите украшение на спину «Колесо войны» .

. Выполнив 4 задания, вы получите экран загрузки «Жуть как увлекательно» .

. Выполнив 5 заданий, вы получите джем-трек «Жутчайшая музыка» .

. Выполнив 6 заданий, вы получите эмблему для флага «Огородный рыцарь» .

. Выполнив 7 заданий, вы получите воздушный след «Тыквенные лозы» .

. Выполнив 8 заданий, вы получите кирку «Злодейская звезда» .

. Выполнив 9 заданий, вы получите эмоцию «Ведьмин котёл» .

. Выполнив 10 заданий, вы получите экран загрузки «Ночь кошмаров» .

. Выполнив 11 заданий, вы получите дельтаплан «Жуткое чучело».

МОНСТРУОЗНЫЙ КУБ: «НАТИСК ОРДЫ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

Монстры Куба жаждут отомстить в вернувшемся режиме Натиск орды! В этом временном режиме ваша команда путешествует по карте и пытается выжить, сражаясь с полчищами монстров Куба. На сей раз в этом режиме доступны оружейные верстаки! Как только вы порадуетесь, что уничтожили всех чудовищ орды, финальный босс заставит вас придумать многогранную стратегию, достойную… хм, куба.



Выполняйте комбо и копите множители очков, чтобы повышать свой счёт. Режим «Натиск орды» будет доступен до конца события «Fortnite: кошмары», а также его можно найти в меню «Поиск».

Вы готовы грести опыт лопатой? В режиме «Натиск орды» есть отдельная серия постепенно открывающихся заданий, которые вы можете выполнять до конца события «Fortnite: кошмары». За них вы будете получать опыт, который поможет вам справиться с заданиями на получение опыта «Fortnite: кошмары».

ЖУТКИЕ ЭКИПИРОВКИ

С началом события «Fortnite: кошмары» магазин пополнили зловещие товары. Экипировка Билли уже поступила в продажу, а эти экипировки будут появляться по ходу события «Fortnite: кошмары».