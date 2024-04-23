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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 847 оценок

LEGO Fortnite: официальный трейлер обновления "Друзья фермы"

KAMA33
Новости

LEGO Fortnite продолжает удивлять своих поклонников новыми и захватывающими обновлениями! Недавно Epic Games представила обновление под названием "Друзья с фермы", которое придает игре еще больше разнообразия и возможностей.

Одним из ключевых изменений обновления является увеличение максимального количества набираемых персонажей в деревне до десяти на каждую деревню. Теперь игроки могут создавать более разнообразные и живописные селения, наполняя их жителями и животными. Игрокам предоставлены три слота для сельских жителей, три слота для животных и четыре слота, которые можно заполнить как сельскими жителями, так и животными.

Обновление также вводит в игру новых животных, которых можно нанять в свою деревню. В их число входят коровы, овцы, куры. Это придает игре еще больше живости и возможностей для взаимодействия с окружающим миром. Все эти изменения делают LEGO Fortnite еще более захватывающей игрой, которая продолжает радовать своих поклонников новыми контентом и возможностями.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Antoxanotdance

косплей удачный, перемога

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Solstice

Поиграл в этот режим на днях. Занятно, но контента очень мало.

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Axel Denisenko

Обновление же только сегодня запустили 23 апреля, как ты мог поиграть раньше?

Приручайте животных и населяйте ими просторы ваших поселений в обновлении v29.30 (также известном как «Фермерская идиллия»)!
Обновление «Фермерская идиллия» выходит 23 апреля!
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Solstice Axel Denisenko

При чем тут обновление? Я про режим говорю, который доступен в игре уже не первый месяц.

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