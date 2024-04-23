LEGO Fortnite: официальный трейлер обновления "Друзья фермы"

LEGO Fortnite продолжает удивлять своих поклонников новыми и захватывающими обновлениями! Недавно Epic Games представила обновление под названием "Друзья с фермы", которое придает игре еще больше разнообразия и возможностей.
Одним из ключевых изменений обновления является увеличение максимального количества набираемых персонажей в деревне до десяти на каждую деревню. Теперь игроки могут создавать более разнообразные и живописные селения, наполняя их жителями и животными. Игрокам предоставлены три слота для сельских жителей, три слота для животных и четыре слота, которые можно заполнить как сельскими жителями, так и животными.
Обновление также вводит в игру новых животных, которых можно нанять в свою деревню. В их число входят коровы, овцы, куры. Это придает игре еще больше живости и возможностей для взаимодействия с окружающим миром. Все эти изменения делают LEGO Fortnite еще более захватывающей игрой, которая продолжает радовать своих поклонников новыми контентом и возможностями.
косплей удачный, перемога
Поиграл в этот режим на днях. Занятно, но контента очень мало.
Обновление же только сегодня запустили 23 апреля, как ты мог поиграть раньше?
При чем тут обновление? Я про режим говорю, который доступен в игре уже не первый месяц.