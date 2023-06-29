Появились новые скриншоты Fortnite с демонстрацией режима от первого лица ©

Массовая утечка данных из Fortnite продолжается. Сразу после того, как мы узнали о будущем кроссовере с The Elder Scrolls датамайнеры готовят нас к новому игровому режиму, который перевернет привычное представление о королевской битве. На этот раз им удалось обнаружить в игре вид от первого лица и даже показать его с помощью новых игровых скриншотов.

Как сообщают датамайнеры, они поделились изображением последней актуальной версии режима от первого лица в Fortnite, над которым работает Epic Games уже больше года. Упоминание о новой перспективе в игре появились еще в прошлом году. Авторитетный инсайдер под ником Hypex утверждает, что режим от первого лица был замечен в коде игры после обновления в июне 2022 года. С тех пор он многократно переписывался разработчиками и дорабатывался. Судя по всему, работа над ним уже близка к завершению и совсем скоро его могут объявить официально.

Вероятно, запуск режима с видом от первого лица может состояться уже со стартом нового сезона.