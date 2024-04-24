Слух: игроки Fortnite смогут угонять друг у друга транспорт

В третьем сезоне второй главы Fortnite впервые появилась возможность управлять автомобилями, а теперь у игроков есть множество различного транспорта на выбор. По слухам, Глава 5 Сезон 3 принесёт ещё одно новшество в игру: пользователи смогут угонять машины своих соперников.
Утечкой поделился пользователь соцсети "Х" SpushFNBR (через канал с утечками HYPEX), который уже не раз успешно делился слухами, которые позже подтверждались. В своем посте блогер говорит, что новая механика будет называться "Steal" ("Украсть"), эта кнопка будет появляться, когда игрок запрыгнет на транспорт, которым управляет другой пользователь. Угнать машину можно при условии, что она не попадёт в аварию и не будет резко поворачивать.
Кроме того, у игроков будет возможность отменить попытки угона, хотя неясно, относится ли это к угонщику или к водителю транспортного средства. Источник также заявил, что в новой функции в Fortnite для угона автомобилей будет установлен "режим перезагрузки", хотя пока неизвестно, на сколько будет поставлен таймер.
Ну не знаю, было всегда забавно запрыгнуть в машину челу, который тебя хотел сбить, а потом кататься с ним пока он этого не замечает. Нужен ли этот угон вообще.