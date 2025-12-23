Первый вайп Arc Raiders удивил фанатов кинематографическим роликом

Embark Studios провела первый вайп в Arc Raiders, и он оказался настоящим подарком для самых преданных игроков. На прошлой неделе стартовало первое окно экспедиции, когда игроки могли обнулить прогресс своих персонажей, чтобы начать новый восьминедельный цикл с бонусами и эксклюзивными наградами. В отличие от многих экстракшн-шутеров, здесь вайп не носит принудительный характер: топовые игроки могут сохранить прогресс, а новички — спокойно ждать следующего цикла.

Главной неожиданностью для тех, кто завершил вайп 22 декабря, стала кинематографическая сцена финала. Игрок выходит из своей комнаты в Сперанце, отдаёт честь своему верному петуху Плюшкину, проходит через центральную часть подземного города под музыку и входит в капсулу рейдера. В последний момент слышен голос, шутливо спрашивающий: «Кто, черт возьми, будет присматривать за этим проклятым петухом, а?» Затем персонаж взлетает на поверхность, а камера показывает разрушенную капсулу и фигуру героя, уходящего по таинственной песчаной местности — возможно, Погребённый город.

Вайп приносит несколько преимуществ: дополнительные 12 ячеек для хранилища, бонусные очки навыков и усиления, повышающие получение опыта, а также эксклюзивный скин для нового персонажа. После финальной сцены игроки видят статистику рейдера до вайпа — от количества уничтоженных врагов до самых часто создаваемых предметов, словно титры в кинофильме.