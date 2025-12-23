Первый вайп Arc Raiders удивил фанатов кинематографическим роликом

Embark Studios провела первый вайп в Arc Raiders, и он оказался настоящим подарком для самых преданных игроков. На прошлой неделе стартовало первое окно экспедиции, когда игроки могли обнулить прогресс своих персонажей, чтобы начать новый восьминедельный цикл с бонусами и эксклюзивными наградами. В отличие от многих экстракшн-шутеров, здесь вайп не носит принудительный характер: топовые игроки могут сохранить прогресс, а новички — спокойно ждать следующего цикла.
Главной неожиданностью для тех, кто завершил вайп 22 декабря, стала кинематографическая сцена финала. Игрок выходит из своей комнаты в Сперанце, отдаёт честь своему верному петуху Плюшкину, проходит через центральную часть подземного города под музыку и входит в капсулу рейдера. В последний момент слышен голос, шутливо спрашивающий: «Кто, черт возьми, будет присматривать за этим проклятым петухом, а?» Затем персонаж взлетает на поверхность, а камера показывает разрушенную капсулу и фигуру героя, уходящего по таинственной песчаной местности — возможно, Погребённый город.
Вайп приносит несколько преимуществ: дополнительные 12 ячеек для хранилища, бонусные очки навыков и усиления, повышающие получение опыта, а также эксклюзивный скин для нового персонажа. После финальной сцены игроки видят статистику рейдера до вайпа — от количества уничтоженных врагов до самых часто создаваемых предметов, словно титры в кинофильме.
Как обычный, говяный ролик. ТУпая фигня с вайпом, некогда не понимал смысл от него в играх.
Бессмысленный бонус, гриндить всю игру, чтобы потом дали эти 12 ячеек.
Стоит ли он того? ДА тут все скины в игре кусок овна.
Стоящие, или так для понтов?
Короче хз, разрабы создали игру, а что в ней делать после нескольких десятков часов, не придумали.
Я наиграл уже 22 часа, и если игра будит такая же как сейчас, не уверен что у нее есть будущие, мне пока нравится, но все однотипное, и если бы не компания с братом, скорее бы на этом закончил.
закрывается задвижкой, а открывается дверкой в сторону?... странное решение, ну ок,не я в него играю, не мне судить))
Вайп» (от англ. wipe) — необратимое уничтожение любой информации, очистка игровой базы.