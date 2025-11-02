В Fortnite стартовал сезон, посвященный "Симпсонам"

Epic Games запустила в условно-бесплатной королевской битве Fortnite сезон-кроссовер с культовым мультсериалом «Симпсоны». Игроков ждет отдельная локация «Спрингфилдсий остров», рассчитанная на 80 игроков и предлагающая различные модификаторы.

По словам разработчиков, в создании правил для режима принимали авторы оригинального шоу. Например, с неба будут падать гигантские пончики, а улицы заполонят злобные клоны. Еще по ходу сезона будет появляться оружие Симпсонов.

Кроме того, в Fortnite стал доступен тематический боевой пропуск. В нем можно разблокировать различные премиальные награды, включая экипировки Гомера, Мардж, Фландерса, Карася-мутанта и Банана Спрингфилда. Еще здесь доступен спутник — пес Бананчик.

Еще Epic Games будет крутить в Fortnite короткометражки про Симпсонов, знакомящие с новыми игровыми элементами. Они будут транслироваться во вкладке «Задания» по ходу сезона. Первая серия уже доступна, а остальные три выйдут 10, 17 и 24 ноября.

В конце октября в Fortnite добавили новый скин — ксеноморфа из сериала «Чужой: Земля». В комплект под названием «Космический корабль „Мажино“» входит сам инопланетянин, кирка в виде кончика хвоста ксеноморфа, рюкзак в виде капсулы с лицехватом и эмоция.