В сети появились новые тизеры 2 сезона 5 главы Fortnite

Уже на этой неделе закончится 1 сезон 5 главы Fortnite. Он подарил игрокам много новых интересных (и не очень) механик, часть из них останется, а остальное навсегда забудется. Но сегодня не об этом, ведь именно в сети начали появляться тизеры 2 сезона 5 главы.
Тизер №1 Зевс
Слышите раскаты грома?
На первом тизере на фоне звездного неба отчетливо виднеется подтянутая фигура Зевса, бога грома и молний. В его руках оказалось созвездие в виде молнии, за которым можно заметить ее физическую копию. Если же присмотреться уже к самому Зевсу, то мы не увидим привычную для греков того времени белоснежную накидку. Наоборот, на его ногах кроссовки, а на поясе гранаты, его торс защищен доспехом, и он не побрезгует взять в руки автомат.
Тизер №2 Аид
Взмахните цепью…
Такого Аида вы точно не ждали, никто не ждал. Если Зевс получился накачанным красавцем, который готов сражаться за победу голыми руками, то Аид… В игре уже столько мужских скинов в маске и капюшоне, что сосчитать не получится. На тизере изображен Аид, в руках которого хлыст с головой собаки, на его поясе, кстати, тоже можно заметить собачий череп. Страшно представить, чьи это черепа, и увидим ли мы Цербера.
Тизер №3 Афродита
Не подлетайте слишком близко к солнцу…
Третий тизер неожиданно показал нам не Ареса и даже не Цербера, как многие предполагали. Он представил нам Афродиту с роскошными крыльями, концепт который уже был найден в опросе. Ее образ, в целом, не вызывает “вау” эффекта, ведь подобные скины мы видим каждый день.
Аид - Шредер какой то из Черепах нинзя
снова качать игру нужно