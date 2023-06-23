Forza Horizon 1 и 2 лишатся онлайн-функций в августе этого года ©

Microsoft объявила о своих планах отключить серверы Forza Horizon и Horizon 2 через два месяца. Эти две легендарные гоночные игры, выпущенные на Xbox 360 и Xbox One, утратят свои сетевые функции 23 августа 2023 года.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном веб-сайте Forza, основной причиной отказа от серверов оригинальной Forza Horizon и второго поколения является их низкая популярность среди геймеров. Отключив онлайн-функции, Turn 10 Studios может перераспределить ресурсы, сосредоточиться на поддержке последних выпусков Forza Horizon и инвестировать в будущие игры.

Стоит отметить, что отключение онлайн-составляющей в Forza Horizon 1 и Horizon 2 не повлияет на оффлайн-геймплей (также не затронут Forza Horizon 3 и Horizon 4). Поэтому вы можете продолжать играть в эти классические гоночные игры на Xbox 360, Xbox One и Xbox Series.

После отключения вы потеряете доступ к поиску игроков, спискам лидеров и пользовательскому контенту, такому как ливреи, винилы, настройки тюнинга и фотографии.

Вот что Turn 10 Studios говорит о своем решении:

Мы знаем, что у нашего сообщества остались теплые воспоминания об исследовании Колорадо и Южной Европы в Forza Horizon 1 и 2, от встречи с новыми друзьями в поездках до обмена ливреями, фотографиями и мелодиями, и мы благодарим всех вас за вашу невероятную страсть, поддержку и самоотверженность в течение последнего десятилетия..