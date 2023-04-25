Forza Horizon 5 09.11.2021
8.6 1 154 оценки

Для Forza Horizon 5 вышло обновление High Performance

©
monk70
Новости

Playground Games выпустила обновление High Performance для Forza Horizon 5 и поделилась полным журналом изменений. Согласно примечаниям к выпуску, это обновление добавляет поддержку технологии масштабирования Intel XeSS на ПК.

Согласно сообщениям, размер обновления в магазине Microsoft Store составляет около 11 ГБ. Однако в Steam размер составляет 6,5 ГБ.

Это обновление также содержит некоторые улучшения для ПК. Например, повышает производительность частоты кадров в дюнах Valle de Foreneos на графических процессорах Nvidia, а также повышает производительность частоты кадров при вождении Audi e-Tron.

Полный журнал изменений доступен по ссылке.

Обновления
4
1
Последние посты по игре Forza Horizon 5
Следующее обновление для ПК-версии Forza Horizon 5 устранит проблемы снижения производительности
Следующее обновление для ПК-версии Forza Horizon 5 устранит проблемы снижения производительности
Как сфотографировать все авто?
Как сфотографировать все авто?
Forza Horizon 5 получит множество улучшений и дополнений с бесплатным обновлением High Performance
Forza Horizon 5 получит множество улучшений и дополнений с бесплатным обновлением High Performance
Комментарии: 1
Ваш комментарий
coldworgens

подскажите версию с обновой, не v 1.581.488.0 ли ?

0