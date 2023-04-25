Для Forza Horizon 5 вышло обновление High Performance ©

Playground Games выпустила обновление High Performance для Forza Horizon 5 и поделилась полным журналом изменений. Согласно примечаниям к выпуску, это обновление добавляет поддержку технологии масштабирования Intel XeSS на ПК.

Согласно сообщениям, размер обновления в магазине Microsoft Store составляет около 11 ГБ. Однако в Steam размер составляет 6,5 ГБ.

Это обновление также содержит некоторые улучшения для ПК. Например, повышает производительность частоты кадров в дюнах Valle de Foreneos на графических процессорах Nvidia, а также повышает производительность частоты кадров при вождении Audi e-Tron.

Полный журнал изменений доступен по ссылке.