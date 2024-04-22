Forza Horizon 5 получила обновление Apex AllStars с новыми автомобилями и многим другим

Playground Games порадовала поклонников ежемесячной трансляцией Forza Horizon 5 Let's Go, в рамках которой было объявлено о выходе нового бесплатного обновления контента для игры. Это обновление, названное "Apex AllStars", посвящено гоночным автомобилям GT и обещает приятные нововведения для игроков.

Одним из ключевых моментов "Apex AllStars" является добавление пяти новых сезонных автомобилей, которые станут доступны игрокам в течение ближайших четырех недель. Игроки также получат возможность разблокировать пять эксклюзивных наградных автомобилей путем выполнения сезонных событий в плейлисте, включая ежедневные испытания, многопользовательские гонки, чемпионаты и другие мероприятия.

Обновление также привнесет улучшения в дорожное строительство в EventLab, предоставляя игрокам новые возможности для создания увлекательных гоночных треков и маршрутов.

Более того, игроки смогут приобрести Chevrolet Corvette E-Ray 2024 года выпуска, который ранее был доступен только в качестве награды за лояльность для игроков Forza Motorsport.

Наконец, добавлен еще один набор автомобилей премиум-класса, посвященный гоночным автомобилям GT. Этот пакет автомобилей будет доступен в Steam и Microsoft Store с 23 апреля 2024 года.