Playground рассказала подробности обновления Forza Horizon 5 Race-Off

Playground поделилась подробностями последнее обновление для Forza Horizon 5. Оно называется Race-off и содержит несколько новых функций, доступных всем игрокам популярной аркадной гонки.
В Forza Horizon 5: Horizon Race-Off будут представлены:
- Восемнадцать реквизитов Eventlab
- Новый форпост
- Новые автомобили; Ford Mustang GT 2024 года и Ford F-150 Raptor R 2023 года
Horizon Race-Off предлагает игрокам две новые цели для всего сообщества: одну для гонок по асфальту и одну для бездорожья. После достижения каждой цели каждый игрок получит награду в своем Центре сообщений.
Добавляйте очки к цели «Гонки по асфальту», выполняя соревнования в следующих категориях:
- Мексика — Дрэг-рейсинг — Шоссейные гонки — Уличные гонки — Полуночные сражения
- Hot Wheels — Скоростные гонки
- Rally Adventure — гонки Apex Predators
Когда цель «Гонки по асфальту» будет достигнута, каждый игрок получит доступ к Ford Mustang GT 2024 года.
Игроки смогут внести свой вклад в достижение цели по бездорожью, пройдя следующие типы событий:
- Мексика — гонки по грязи — гонки по пересеченной местности
- Hot Wheels — Опасные гонки
- Rally Adventure — Гонки Horizon Raptors — Гонки Grit Reapers
Как только будет набрано достаточно очков для достижения цели, все сообщество получит Ford F-150 Raptor R 2023 года.
Вы можете найти полную публикацию в блоге здесь.
Вау, даже и не знал, что Playground создают игры, я думал это просто игровой сайт
🤣 тонко!
я еще со времен 3 форзы, думал что это одно и тоже, но нет!
Вообще-то это порносайт
Уважение руководству PlayGround. Содержать успешный игровой сайт, студию-разработчика игр и одну из крупнейших порностудий мира - для этого нужен огромный талант.
форзу превратили в ЕТС 2.