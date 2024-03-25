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Forza Horizon 5 09.11.2021
Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
8.8 2 368 оценок

Playground рассказала подробности обновления Forza Horizon 5 Race-Off

monk70
Новости

Playground поделилась подробностями последнее обновление для Forza Horizon 5. Оно называется Race-off и содержит несколько новых функций, доступных всем игрокам популярной аркадной гонки.

В Forza Horizon 5: Horizon Race-Off будут представлены:

  • Восемнадцать реквизитов Eventlab
  • Новый форпост
  • Новые автомобили; Ford Mustang GT 2024 года и Ford F-150 Raptor R 2023 года

Horizon Race-Off предлагает игрокам две новые цели для всего сообщества: одну для гонок по асфальту и одну для бездорожья. После достижения каждой цели каждый игрок получит награду в своем Центре сообщений.

Добавляйте очки к цели «Гонки по асфальту», выполняя соревнования в следующих категориях:

  • Мексика — Дрэг-рейсинг — Шоссейные гонки — Уличные гонки — Полуночные сражения
  • Hot Wheels — Скоростные гонки
  • Rally Adventure — гонки Apex Predators

Когда цель «Гонки по асфальту» будет достигнута, каждый игрок получит доступ к Ford Mustang GT 2024 года.

Игроки смогут внести свой вклад в достижение цели по бездорожью, пройдя следующие типы событий:

  • Мексика — гонки по грязи — гонки по пересеченной местности
  • Hot Wheels — Опасные гонки
  • Rally Adventure — Гонки Horizon Raptors — Гонки Grit Reapers

Как только будет набрано достаточно очков для достижения цели, все сообщество получит Ford F-150 Raptor R 2023 года.

Вы можете найти полную публикацию в блоге здесь.

12
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Илья_Казаков_93

Вау, даже и не знал, что Playground создают игры, я думал это просто игровой сайт

6
Сyberpunk

🤣 тонко!

2
Lelik_mc_kawai

я еще со времен 3 форзы, думал что это одно и тоже, но нет!

3
Гена Транквилизатор

Вообще-то это порносайт

0
Tiger Goose

Уважение руководству PlayGround. Содержать успешный игровой сайт, студию-разработчика игр и одну из крупнейших порностудий мира - для этого нужен огромный талант.

1
impostor300
1
kant_7

форзу превратили в ЕТС 2.

0