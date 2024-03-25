Playground рассказала подробности обновления Forza Horizon 5 Race-Off

Playground поделилась подробностями последнее обновление для Forza Horizon 5. Оно называется Race-off и содержит несколько новых функций, доступных всем игрокам популярной аркадной гонки.

В Forza Horizon 5: Horizon Race-Off будут представлены:

Восемнадцать реквизитов Eventlab

Новый форпост

Новые автомобили; Ford Mustang GT 2024 года и Ford F-150 Raptor R 2023 года

Horizon Race-Off предлагает игрокам две новые цели для всего сообщества: одну для гонок по асфальту и одну для бездорожья. После достижения каждой цели каждый игрок получит награду в своем Центре сообщений.

Добавляйте очки к цели «Гонки по асфальту», выполняя соревнования в следующих категориях:

Мексика — Дрэг-рейсинг — Шоссейные гонки — Уличные гонки — Полуночные сражения

Hot Wheels — Скоростные гонки

Rally Adventure — гонки Apex Predators

Когда цель «Гонки по асфальту» будет достигнута, каждый игрок получит доступ к Ford Mustang GT 2024 года.

Игроки смогут внести свой вклад в достижение цели по бездорожью, пройдя следующие типы событий:

Мексика — гонки по грязи — гонки по пересеченной местности

Hot Wheels — Опасные гонки

Rally Adventure — Гонки Horizon Raptors — Гонки Grit Reapers

Как только будет набрано достаточно очков для достижения цели, все сообщество получит Ford F-150 Raptor R 2023 года.

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