Представлено два набора новых автомобилей для игры Forza Horizon 5

Разработчики Playground Games рассказали сразу о двух наборах новых машин для игры Forza Horizon 5, первый набор представляет собой 4 бесплатных автомобиля которые можно получить выполняя еженедельные задания, второй набор это ещё 4 автомобиля, но уже платные, эти машины выделяет спортивный характер! Уникальный запах осени имеет в Мексике особый аромат, который приносит с собой автомобили на любой вкус!
Бесплатные автомобили:
- Nissan Tsuru 2010, с 12 по 19 октября
- Meyers Manx 2.0 2023, с 19 по 26 октября
- Ford Bronco Raptor 2022, с 26 октября по 2 ноября
- Porsche 356 SL 1951, с 2 по 9 ноября
Платные автомобили набор Super Speed:
- Porsche 718 Cayman GT4 RS 2022
- KTM X-Bow GT2 2020
- Elemental RP1 2019
- Volkswagen Golf R 2022
Приятно что игру не забросили
Каждый день народа полно (сеть)