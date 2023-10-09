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Forza Horizon 5 09.11.2021
8.7 1 794 оценки

Представлено два набора новых автомобилей для игры Forza Horizon 5

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Pavel Rally
Новости

Разработчики Playground Games рассказали сразу о двух наборах новых машин для игры Forza Horizon 5, первый набор представляет собой 4 бесплатных автомобиля которые можно получить выполняя еженедельные задания, второй набор это ещё 4 автомобиля, но уже платные, эти машины выделяет спортивный характер! Уникальный запах осени имеет в Мексике особый аромат, который приносит с собой автомобили на любой вкус!

Бесплатные автомобили:

  • Nissan Tsuru 2010, с 12 по 19 октября
  • Meyers Manx 2.0 2023, с 19 по 26 октября
  • Ford Bronco Raptor 2022, с 26 октября по 2 ноября
  • Porsche 356 SL 1951, с 2 по 9 ноября

Платные автомобили набор Super Speed:

  • Porsche 718 Cayman GT4 RS 2022
  • KTM X-Bow GT2 2020
  • Elemental RP1 2019
  • Volkswagen Golf R 2022
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
RTYWD

Приятно что игру не забросили

1
Foma Fomich

Каждый день народа полно (сеть)

0