Forza Horizon 5 09.11.2021
8.6 1 145 оценок

Следующее обновление для ПК-версии Forza Horizon 5 устранит проблемы снижения производительности

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butcher69
Новости

Playground Games объявила несколько дней назад, что новое обновление для Forza Horizon 5 выйдет 25 апреля. По словам команды, обновление от 25 апреля устранит некоторые проблемы, связанные с падением производительности ПК-версии игры. Разработчики не ограничились простым анонсом и перечислили несколько ключевых особенностей из него.

Кроме всего прочего, предстоящее обновление исправит несовпадение достижений, разблокированных в приложении Xbox. Также будет исправлена проблема, из-за которой дороги не отмечались на карте как обнаруженные.

Ключевые особенности патча от 25 апреля:

  • Ford Focus RS 2001 #4 был добавлен в автосалон для повторного приобретения.
  • Устранена проблема, из-за которой Arzate Sprint Challenge и Forest Trail Master не отмечались как завершенные.
  • Устранена проблема, из-за которой задание Apex Predators "Let it B" не было завершено.
  • Устранена проблема, из-за которой в различных меню и таблицах лидеров событий отображался стоковый рейтинг PI, несмотря на то, что автомобиль игрока был модернизирован.
  • Исправлены прикрепленные задания, в которых непреднамеренно удваивались требования.
  • На ПК были устранены проблемы снижения производительности, которое происходило в двух случаях: во время движения по деформируемым песчаным дюнам и во время управления Audi RS e-tron GT 2021 года.
  • В Steam мы исправили несовпадение достижений, разблокированных в приложении Xbox.
  • Устранены требования привязки ANNA и Forza LINK на d-pad при создании пользовательских профилей контроллера.
  • Мы внесли улучшения в правила игры EventLab, чтобы устранить проблемы, когда наборы правил некорректно работали в многопользовательской игре и приводили к десинхронизации игроков.
  • Объекты фестивальных площадок были удалены из избранных гоночных маршрутов, поскольку они не могли быть показаны всем игрокам.
  • Исправлена проблема, из-за которой дороги не отмечались на карте как обнаруженные.
  • Исправлена проблема, из-за которой поиск в Аукционном доме, отфильтрованный по "Типу автомобиля", не давал результатов.
  • Исправлена проблема, из-за которой еженедельные задания Forzathon сбрасывались после перезапуска игры.
  • На Xbox HUD больше не застревает в центре экрана, если игра идет на сверхшироком дисплее.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Сунь хунь

Большее спасибо, жаль, что только я ушел в нормальную четверку, которая работает и запускается без танцев с бубном))

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