Следующее обновление для ПК-версии Forza Horizon 5 устранит проблемы снижения производительности ©

Playground Games объявила несколько дней назад, что новое обновление для Forza Horizon 5 выйдет 25 апреля. По словам команды, обновление от 25 апреля устранит некоторые проблемы, связанные с падением производительности ПК-версии игры. Разработчики не ограничились простым анонсом и перечислили несколько ключевых особенностей из него.

Кроме всего прочего, предстоящее обновление исправит несовпадение достижений, разблокированных в приложении Xbox. Также будет исправлена проблема, из-за которой дороги не отмечались на карте как обнаруженные.

Ключевые особенности патча от 25 апреля: