По слухам, Forza Motorsport выходит 10 октября ©

Новейшая Forza Motorsport от Turn 10 Studios, анонсированная в 2020 году, теперь имеет дату выхода, как подтвердили источники eXputer. Восьмая основная часть получившей признание критиков франшизы Forza выйдет 10 октября 2023 года. Уже подтверждено, что больше об этой перезагрузке будет раскрыто на быстро приближающейся выставке Xbox Showcase, и, возможно, дата релиза также будет объявлена официально. во время мероприятия.

Игра находится в разработке уже довольно давно, учитывая, что ее первая презентация состоялась три года назад на Xbox Showcase 2020. С тех пор вокруг грядущего гоночного симулятора собралось много ажиотажа, поскольку он имеет значительный вес из-за того, что он является следующий лидер самой громкой серии видеоигр для Xbox. Тем не менее, Forza редко когда-либо разочаровывала своими первоклассными предложениями, это точно.

Forza Motorsport будет выпущена исключительно для Xbox Series X|S и ПК.