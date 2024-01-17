на главную
об игре
Forza Motorsport 10.10.2023
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.4 223 оценки

Выпущено крупное обновление 4.0 для Forza Motorsport

monk70
Новости

Turn10 выпустила обновление 4.0 для своей последней гоночной игры Forza Motorsport и поделилась полным описанием обновлений. Патч 4 добавляет в игру новый бесплатный контент.

Обновление 4.0 добавляет трассу Daytona International Speedway и новые карьерные события. Он также включает в себя два премиальных автомобиля, четыре автомобиля Spotlight и четыре автомобиля Car Pass. Игроков также ждут несколько новых многопользовательских событий.

Говоря об изменениях игрового процесса, патч 4 содержит исправления для нескольких машин и трасс. Turn10 заявил, что все еще работает над решением основных проблем сообщества. Поэтому мы можем ожидать новых настроек и улучшений в будущих обновлениях.

Как всегда, Microsoft Store и Steam загрузят это обновление при следующем запуске их клиентов. Вы можете найти полный список изменений по ссылке.

8
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Ambient40

Стало ещё больше лагать (

2