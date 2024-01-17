Выпущено крупное обновление 4.0 для Forza Motorsport

Turn10 выпустила обновление 4.0 для своей последней гоночной игры Forza Motorsport и поделилась полным описанием обновлений. Патч 4 добавляет в игру новый бесплатный контент.
Обновление 4.0 добавляет трассу Daytona International Speedway и новые карьерные события. Он также включает в себя два премиальных автомобиля, четыре автомобиля Spotlight и четыре автомобиля Car Pass. Игроков также ждут несколько новых многопользовательских событий.
Говоря об изменениях игрового процесса, патч 4 содержит исправления для нескольких машин и трасс. Turn10 заявил, что все еще работает над решением основных проблем сообщества. Поэтому мы можем ожидать новых настроек и улучшений в будущих обновлениях.
Как всегда, Microsoft Store и Steam загрузят это обновление при следующем запуске их клиентов. Вы можете найти полный список изменений по ссылке.
Стало ещё больше лагать (